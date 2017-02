Das Sandbox-MMO Albion Online geht in die letzte Beta-Phase und führt ein neues »Städte-Biom« ein. Außerdem hat das Spiel aus Berlin endlich ein konkretes Release-Datum.

Von Jürgen Stöffel |

Albion Online bringt neue Städte-Biome und hat endlich einen Release-Termin.

In Albion Online, dem plattformübergreifenden Sandbox-MMO aus Berlin, geht die Beta in die finale Phase. Am 13. März erscheint das Update »Galahad«. Dieser nach dem legendären Gralsritter benannte Patch führt jedoch nicht den heiligen Kelch ein, sondern ein neues Biom. Biome sind bestimmte Landschaftstypen in Albion Online und mit Galahad kommen nach Wäldern, Sümpfen und Hochländern endlich Städte als neue Spielfelder.

Städte und Release-Datum

Die Städte sind jedoch nicht alle gleich. Es wird für jedes bekannte Biom eigene Städte-Biome geben. Diese sind:

Waldstadt

Sumpfstadt

Steppenstadt

Hochlandstadt

Bergstadt

Königliche Zentralstadt

Die Städte und das Galahad-Update kommen allesamt am 13. März ins Spiel. Davor wird es einen Wipe geben und alle Spielfortschritte werden auf null gesetzt. Die Beta von Albion Online wird dann am 17. Juli 2017 offiziell enden, denn das Spiel erscheint an diesem Tag. Die Beta gilt bei den Entwicklern von Sandbox Interactive mit über 200.000 aktiven Testern als »sehr erfolgreich«.