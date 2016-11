Der Entwickler SCS Software hat jetzt das Beta-Update 1.5 für American Truck Simulator veröffentlicht. Damit vergrößert das Team die Spielwelt und bietet unter anderem neue Chasis-Optionen. Die Patch-Notes sind teilweise schon bekannt.

Das Beta-Update 1.5 für American Truck Simulator vergrößert die Spielwelt.

Eines der Highlights in diesem Patch ist die vor einem halben Jahr angekündigte Neuskalierung der Weltkarte. So gibt eine Vergrößerung des Maßstabs, den die Entwickler von 1:35 auf 1:20 geändert haben. Im Klartext bedeutet das unter anderem um 75 Prozent längere Straßen außerhalb der Städte. Auch die Platzierung von Kreuzungen und anderen Objekten fällt dem Team dadurch leichter.

Des Weiteren bietet das Update zusätzliche Chasis-Optionen, verbesserte Wiegestationen sowie eine Überarbeitung der Bremsen. Ob und wann die finale Version des Updates erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Hier die Liste der bisher bekannten Änderungen:

Patch-Notes für American Truck Simulator v1.5 (Beta)

Scale

It's bigger! You will understand it once you start the game.

New chassis options (6x2 & 6x2 Midlift)

There is an option now to choose 6x2 chassis or 6x2 chassis with lift-able axles (lifted axles avoid unnecessary tire wear when the weight distribution stays within legal limits).

Weight stations

We have improved how they operate to better reflect reality. A message will always pop up before you apporach a weight station telling you if you can bypass it (green light) or you have to go get checked (red light).

Parking brake behaviour

Thanks to pneumatic safeguard you have to manually disengage parking brake if you had low air pressure previously.

Map projection

We are now using Lambert conformal conic projection (LCC) instead of Mercator projection so it will more accurately show the area and shape of each state as you are used to from any other source.

So funktioniert die Beta-Patch-Installation

Wer den Beta-Patch für American Truck Simulator nutzen möchte, muss ihn erst in den Steam-Einstellungen freischalten. Dazu ist folgendes Vorgehen notwendig:

In Steam einloggen Rechtsklick auf American Truck Simulator in der Bibliothek Einstellungen auswählen Betas auswählen Im Drop-Down-Menü die Beta-Version auswählen OK anklicken Ein paar Minuten warten, bis das Update installiert wird Abschließend sollte American Truck Simulator als American Truck Simulator [Beta] in der Bibliothek aufgeführt werden

