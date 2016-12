Zum Thema American Truck Simulator ab 8,19 € bei Amazon.de American Truck Simulator für 15,99 € bei GamesPlanet.com Nach einigen Wochen in der Beta-Phase haben die Entwickler von SCS Software jetzt das finale Update 1.5 für den American Truck Simulator veröffentlicht.

Eine der wichtigsten Neuerungen dürfte die Vergrößerung des Maßstabs von 1:35 auf 1:20 sein. Dadurch gibt es unter anderem bis zu 75 Prozent längere Straßen, was wiederum für längere Fahrten sorgt. Außerdem haben die Entwickler zahlreiche neue Funktionen hinzugefügt, diverse Bugs beseitigt sowie die Mod-Optionen erweitern.

Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung ein neues Video von American Truck Simulator, das Ihnen anhand von Gameplay-Szenen einige der Neuerungen des Updates 1.5 etwas genauer vorstellt.

Mehr: Der große GameStar-Test von American Truck Simulator

Main Features

Game

Adjustable interior FOV per truck

Weigh station UI behavior made more real

Truck repair/refuel performed by hired driver cost money, included in logs

Added informational dialog showing when game detects upgrade or downgrade

Added pounds + short tonnes as weight unit option

Add possibility to buy driver and co-driver plate in truck dealer

Online job offer: Replaced refresh button with browse jobs

Better trailer air pressure simulation

Low air warning should only be active with running engine

Parking brake mechanical safeguard on low air added

Revised rolling resistance computations

Hired driver use same math for eco skill as player

Added selector modes to shift layout, correct detection of split shifts (advanced mode)

Adaptive shifting logic improved

Mod manager: Added link to load game screen in case game crashed and user has at least one mod activated

Mod manager: Added possibility of setting profile by name and by user profile pointer

Mod manager: Added dlc dependency list to mod manifest

Prevent to AI trucks disappearing in players view