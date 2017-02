In diesen Survival-Spielen, die Sie jetzt spielen können, macht der Überlebenskampf richtig Spaß. Außerdem stellen wir drei Hoffnungsträger mit Release 2017 vor.

Von Johannes Rohe |

Unsere Auswahl der besten Survival-Games 2017 soll Ihnen das Genre so richtig schmackhaft machen.

Survival, das heißt leiden, Gefahr, widerliche Dinge essen, kein festes Dach über dem Kopf zu haben und sich irgendwie durchschlagen. Doch genau das tun sich Millionen PC-Spieler freiwillig an. Survival-Spiele sind so beliebt wie nie und dementsprechend groß ist das Angebot an passenden Games auf Steam.

Viele der Spiele wie DayZ stecken dabei seit Jahren im Early Access, sind also noch gar nicht fertig entwickelt und sind dementsprechend mit Fehlern gespickt. Bei einigen kann man dennoch bedenkenlos zugreifen, andere sollten Sie lieber im virtuellen Regal stehen lassen.

In unserer Liste finden Sie die Survival-Spiele, in denen der Kampf ums Überleben jetzt schon richtig Spaß macht. Außerdem stellen wir Ihnen drei vielversprechende Kandidaten mit (Early-Access-)Release im Jahr 2017 vor.

Bei dieser Liste handelt es sich um eine persönliche Auswahl, die möglichst viele Facetten des Genres abdecken soll und keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wenn Sie Ihren Liebling hier vermissen, etwa Rust, Hurtworld oder Conan Exiles, schreiben Sie doch in die Kommentare, was Sie gerade an diesem Spiel so begeistert.

7 Days to Die

Release: 13. Dezember 2013 (Early Access)

Auf den ersten Blick ist 7 Days to Die ein klassisches Zombie-Survival-Spiel im Stil von DayZ, doch ganz wie in Minecraft besteht die gesamte Spielwelt aus Voxeln und lässt sich verändern. So bauen wir Ressourcen ab, errichten Gebäude, bauen Nahrung an und craften eigene Waffen, um die Zombie-Apokalypse zu überleben.

Wie in einem Rollenspiel entwickeln wir unsere Spielfigur in der Solo-Kampagne weiter und lassen Sie neue Skills erlernen.

7 Days to Die ist zwar schon seit einer Ewigkeit im Early Access, wird jedoch noch regelmäßig weiterentwickelt. Der Release einer Konsolenversion für PS4 und Xbox One basierend auf einer Alphaversion und ohne einen Hinweis darauf, dass die Entwicklung des Spiels noch nicht abgeschlossen ist, wirft allerdings kein allzu gutes Licht auf die Entwickler.