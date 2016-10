ARK: Survival Evolved hat mit den Explorer Notes aus Patch 248 seine ersten Story-Elemente. Sie sollen mehr über diesen mysteriösen Ort mit Dinosauriern, schwebenden Obelisken und Drachen verraten.

Von Tim Pulsmeier |

Seit dem neuesten Update können Spieler die Hintergründe der ARK durch die Explorer Notes erforschen.

Auf den ersten Blick wirkt ARK: Survival Evolved in seinem Setting wie ein Urzeit-Spiel. Doch schnell wird klar, dass hier einiges mehr vor sich gehen muss. Anhand der Explorer Notes können die Überlebenden seit dem Update 248 die Spielwelt nach Story-Hinweise absuchen und Stück für Stück die Hintergründe der ARK herausfinden.

Mehr als nur Urzeit-Survival

Schon zu Beginn bemerkt der Spieler an seinem Arm ein leuchtendes Implantat, das darauf hindeutet, dass mehr hinter der ganzen Sache steckt. Schwebende Kristalle und übergroße Säugetiere könnten bei Spielern, die nur Urzeit-Survival erwarten, zudem für Verwirrung sorgen. Und dann gab es ja sogar schon in Spieltrailern Drachen zu sehen. Was geht hier also vor sich?

ARK setzt also eher auf ein Sci-Fi- oder Fantasy-Setting, das Geschöpfe, aber auch Überlebende aus verschiedensten Zeitepochen zusammenführt. Denn so viel sei verraten, nicht alle Aufzeichnungen wurden von Menschen aus dem 21. Jahrhundert angefertigt.

Hinter den Schriftzeichen verbirgt sich die Geschichte einer Überlebenden.

Geschichten von Überlebenden

Einige Arten der Überlebendenberichte sind den ARK-Spielern bereits bekannt. So stammen sowohl die Dino Dossiers als auch die Kibble-Guides aus den Federn von Menschen, die in dieser Welt festsaßen. Diese gab es jedoch bisher nur ergänzend zum Spiel zu lesen.

Mit den Explorer Notes hält die Geschichte der ARK zum ersten Mal Einzug in das richtige Spiel. Sie in ihrer Gesamtheit zu entschlüsseln, wird jedoch eine langwierige Aufgabe. Denn nicht nur gibt jede Notiz nur ein Bruchstück der Geschichte wieder, sondern einige sind auch in Hieroglyphen oder in anderen Sprachen geschrieben.

Die Spieler erwartet also ein großes Suchen und Rätselraten, um das Geheimnis der ARK zu lüften.