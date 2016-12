Der Virtual-Reality-Ableger soll Ark Park heißen und verspricht Spielern eine realistische und lehrreiche Dino-Erfahrung. Dazu arbeitet Entwickler Wilcard mit dem chinesischen Studio Snail Games zusammen.

Von David Gillengerten |

Der Eingang von Ark Park: Das VR-Spiel soll vor allem lehrreich sein, so die Entwickler.

Jurassic Park in realistisch und ohne Katastrophen - das verspricht (zumindest auf den ersten Blick) Ark Park, der Virtual-Reality-Ableger von Ark: Survival Evolved. Entwickler WildCard arbeite für dieses Projekt zusammen mit Snail Games, einem chinesischen Studio.

Wirklich viel bekannt ist über den Titel noch nicht: Es soll sich um ein VR-Erlebnis handeln, das intuitive und einfach von der Hand gehen wird. Spieler nehmen dabei an einer Multiplayer-Tour durch den Park teil und können dort Dinosauriern »hautnah« begegnen.

Mehr Dino-Schule als -Abenteuer

Laut WildCard werden hunderte Urzeit-Echsen in dem Spiel realistisch dargestellt und alle können mit dem Nutzer interagieren. Wer sich nun spannende Kämpfe mit einem Velociraptor oder eine nervenaufreibende Flucht vor einem T-Rex vorstellt, muss enttäuscht werden: Ark Park will die Dino-Erfahrung vor allem lehrreich halten.

Auch interessant: Die besten Mods des Mod-Contests

Wie auch im Film »Jurassic World« fahren Spieler per moderner Schwebebahn in den Ark Park. Dino-Fans können sich aktuell auf der offiziellen Webseite des Spiels anmelden, um in Zukunft weitere Informationen zum VR-Titel zu erhalten.

Auch interessant: Patch 252 und Turkey Trial 2 jetzt online