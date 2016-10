Wie geht es weiter mit Arma 3? Die Entwickler haben auf ihrer Webseite den Fahrplan für die nächsten Monate präsentiert.

Bohemia Interactive haben in einem ausführlichen Blogpost die »Roadmap 2016-2017« für ihren Militärshooter ARMA 3 bekannt gegeben.

Insgesamt wurden fünf neue DLC-Pakete für 2017 angekündigt, die das Multiplayererlebnis sowohl für bestehende Spieler interessant halten, aber auch gezielt neue Interessenten anlocken sollen. Neben kostenpflichtigen DLC sollen auch weiterhin kostenlose Updates veröffentlicht werden

Der Jets-DLC wird sich, wie der Name schon vermuten lässt, um Luftkämpfe drehen. Mehr Details sollen in Kürze folgen, das Paket soll im ersten Quartal 2017 veröffentlicht werden und neben den kostenpflichtigen Inhalten auch ein kostenfreies »Plattform Update« für alle Spieler mit sich bringen mit Radar- und Sensor-Updates.

Der mysteriöse »Orange«-DLC wird vom neu gegründeten Studio in Amsterdam entwickelt. Noch sei nicht ganz klar, in welche Richtung sich dieses Projekt entwickelt. Man sei aber daran interessiert »eine neue Perspektive auf das Kampfgeschehen« zu entwickeln. Man darf gespannt sein, was sich dahinter verbergen wird. Der Orange-DLC erscheint im zweiten Quartal 2017.

Am 22. Juni 2017 wird als Halbzeitstand der kostenfreie DLC »Malden« veröffentlicht. Das Datum steht bereits fest, weil dieser Release den 16. Geburtstag der Serie feiern wird. Die Insel »Malden« soll Veteranen des Spiels bekannt vorkommen.

Im zweiten Halbjahr werden dann die DLC-Pakete »Tac Ops« und »Tanks« veröffentlicht. Ersteres wird den Schwerpunkt auf »Tactical Operations«, also strategische Militärmissionen legen, während Tanks recht naheliegend den Panzerkampf in den Vordergrund rücken wird.

Der Creative Director Jay Crowe sagt :

Die Erstellung eines neuen Zeitplans gibt uns eine gute Gelegenheit, die vergangenen Anstrengungen zu reflektieren und über neue Möglichkeiten nachzudenken. Unser inzwischen bereits dritter Releaseplan für Inhalte nach dem Launch zielt darauf ab, die goldene Mitte zu treffen zwischen den Ansprüchen der bestehenden Spielerbasis und einem Investment in die Zukunft des Spiels mit neuem Gameplay, neuen Features und Inhalten.



Original-Zitat: The creation of a new roadmap always represents a splendid opportunity to reflect upon our past efforts and think carefully about new opportunities. Our third post-release roadmap aims to strike a balance between investing in the future, and serving the needs of the Arma 3 platform and playerbase with an ambitious line-up of new gameplay, features, and content.