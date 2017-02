Der Leiter des Animations-Teams von Arma 3 hat eine eigene Modifikation für die Militär-Simulation veröffentlicht. Sie ersetzt die Charaktere im Spiel durch übergroße Lego-Figuren.

Arma 3: Operation Blockhead fügt drollige Lego-Figuren in die Spielwelt der Militär-Simulation Arma 3 ein.

Die vor wenigen Tagen veröffentlichte Operation-Blockhead-Mod sticht allerdings noch einmal heraus. Vielleicht weil sie die eigentlich ernste Militärsimulation Arma 3 mit drolligen Lego-Figuren bevölkert und ihr so einen ganz eigenen Charma verpasst - vielleicht aber auch, weil sie qualitativ ziemlich hochwertig ist.

Für Arma 3: Operation Blockhead zeichnet nämlich kein geringerer verantwortlich als der bei Bohemia Interactive angestellte Animation-Lead Zden?k Vespalec. Kein Wunder also, dass die Lego-Figuren in der Modifikation von »Mondkalb« fließende Animationen aufweisen und fast schon putzig in ihre Einzelteile zerfallen, wenn sie getroffen werden.

Arma 3: Operation Blockhead steht im Steam-Workshop zum kostenlosen Download bereit.

