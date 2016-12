Ubisoft verschenkt im Rahmen des 30. Geburtstags im Dezember ein letztes Spiel: Ab sofort und für die nächsten 30 Tage steht das Action-Adventure Assassin’s Creed 3 zum Download bereit.

Assassin's Creed 3 wird zum »30. Ubiläum« verschenkt.

Wie versprochen bietet Ubisoft zum 07. Dezember 2016 ein weiteres Gratisspiel an: Assassin's Creed 3 kann ab sofort auf der Webseite des Publishers heruntergeladen werden, der Link unterhalb führt zur Aktionsseite. Wegen der sehr hohen Nachfrage kann das Laden der offiziellen Webseite mehrere Versuche benötigen. Alternativ lässt sich Assassin's Creed 3 über die Startfläche des Uplay-Clients freischalten.

Das Geschenk gibt es im Rahmen des 30. Geburtstags des Publishers, der seit Juni monatlich Spiele verschenkt. Bisher wurden bereits Titel wie The Crew, Beyond Good and Evil und Far Cry 3: Blood Dragon zum Download angeboten.

Wer sich den dritten Teil der Action-Adventure-Reihe schnappen möchte, hat dazu 30 Tage Zeit. Einmal freigeschaltet, bleibt Assassin's Creed 3 für immer an das eigene Uplay-Konto verknüpft.

Zum Download von Assassin's Creed 3

Was ist Assassin's Creed 3?

Im dritten Assassin's Creed führt die Geschichte ins Amerika des 18. Jahrhunderts, mitten in den Unabhängigkeitskrieg. Während der vordergründig zwischen den Kolonien und der Krone entbrennt, haben - wie für Assassin's Creed üblich - natürlich wieder die Assassinen und die Templer alle Fäden in der Hand. Der Spieler schlüpft in die Haut von Ratohnhaké:ton, einem jungen Mann von halb englischer, halb indianischer Abstammung. Vier Spieler können gleichzeitig im Koop spielen - auch der reguläre Multiplayer-Modus ist wieder dabei.

