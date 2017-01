Konsolenspielern könnte die Atelier-Reihe bereits ein Begriff sein. Schon 1997 erschien mit Atelier Marie der erste Teil der Serie. Mit Atelier Sophie, dem bereits 17. Teil, macht die JRPG-Reihe seit 17 Jahres wieder den Sprung auf den PC.

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book erscheint am 7. Februar bei Steam. Damit gibt es seit 17 Jahren erstmals wieder einen neuen Atelier-Teil auf dem PC.

Am 7. Februar erscheint Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book auf Steam, und ist damit der erste Teil der Reihe seit 17 Jahren, der es auf den PC schafft. Noch im Frühling diesen Jahres soll außerdem der Nachfolger Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey bei Steam für den PC veröffentlicht werden.

Konsolenspielern ist die Atelier-Reihe möglicherweise bereits ein Begriff. Bereits 1998 erschien mit Atelier Marie: The Alchemist of Salburg der erste Teil für die Playstation 1. Auf dem PC hingegen erschienen bisher nur die ersten beiden Teile, beide im Jahr 2000.

Im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen dreht sich die Geschichte der Atelier-Spiele mal nicht um großes Weltenretten, sondern nur um einen kleinen Alchemieladen. Eine Tradition, die Atelier Sophie, der bereits 17. Teil der Reihe, fortsetzt.

Amnesie mal anders

Der Spieler übernimmt die Rolle von Sophie, einer unerfahrenen Alchemistin. Die findet ein sprechendes Alchemiebuch namens Plachta. Gedächtnisschwund spielt dabei auch eine Rolle... zur Abwechslung leidet aber nicht die Hauptheldin darunter, sondern Plachta. Sophie selbst hingegen muss der Alchemie-Enzyklopädie helfen, ihre Erinnerungen wiederzubekommen, indem sie allerlei Rezepte in den Schmöker kritzelt.

Ein Spiel rund ums Rezepte schreiben wäre aber wohl wenig spannend. Deshalb geht die angehende Alchemistin zum Zutatensammeln in die Wildnis, wo auch gefährliche Monster warten. Teile der Monster selbst sind zudem Zutaten für manches Rezept. In der Welt der Alchemie gibt es also mehr zu tun, als nur entspannt Blumen zu pflücken.

Mehr Atelier für den PC

Die ersten beiden Ausflüge auf den PC hatte die JRPG-Reihe im Jahr 2000 mit Atelier Marie: The Alchemist of Salburg und dem direkten Nachfolger Atelier Elie: The Alchemist of Sarburg 2. Alle weiteren Atelier-Titel waren bisher konsolenexklusiv.

Atelier Sophie hingegen scheint ein neuer Startschuss zu werden. Vor kurzem bestätigte der Entwickler Koei Tecmo bereits eine PC-Version von Atelier Firis, dem Nachfolger von Atelier Sophie. Noch im Frühling diesen Jahres soll die zeitgleich mit der Konsolenversion erscheinen.