Zum Thema Atlas Reactor ab 29,99 € bei Amazon.de Das Strategiespiel Atlas Reactor, eine bunte Kreuzung aus XCOM und Overwatch, startete im Sommer 2015 als Free-to-play-Spiel. Etwa ein Jahr später entschieden sich die Entwickler, das Finanzierungsmodell umzustellen, so dass verschiedene Premium-Pakete zum Kauf bereit standen, nur um dann gegen Ende des Jahres 2016 erneut einen »Free Mode« einzurichten, der interessierten Spielern das Schnuppern ermöglichte.

Ab dem 17. Januar 2017 geht Trion zurück zu den Wurzeln und bietet das Spiel zum Start der zweiten Season wieder als Free-to-Play-Spiel an.

Unser Test zum Spiel: Atlas Reactor - Rundenstrategie auf Speed!

Die spielbaren Charaktere, die im Spiel »Freelancer« genannt werden, können nun seit dem Start der zweiten Season mit einer neuen Ingame-Währung namens »Flux« bezahlt werden. Diese Währung wird durch das Spielen gewonnen und kann auch für Master Skins und Mod Tokens ausgegeben werden. Wie bei Free-to-Play üblich, gibt es auch die Möglichkeit, Flux-Pakete mit Echtgeld zu kaufen.

Spieler, die bereits vor der Umstellung für das Spiel und die Premium-Pakete bezahlt haben, werden entsprechend im Spiel mit »Reward Packs« belohnt. Dieser erhalten neben exklusiven Emblemen auch 50.000 Flux und 5.000 ISO sowie Zugang zu allen zukünftigen Freelancern.

Executive Producer Peter Ju schreibt dazu im Blog:

Von Anfang an hat das Atlas-Reactor-Team auf das Feedback der Community gehört. Einer der größten Wünsche war die Möglichkeit, die Freelancer durch reines Gameplay erspielen zu können. Durch den Schritt, das Spiel komplett Free-to-play anzubieten geben wir damit mehr Spieler die Möglichkeit, alles in Atlas Reactor erleben zu können, was das Spiel zu bieten hat. Nun haben Spieler die Möglichkeit das Spiel kostenlos zu spielen, nebenher ein paar neue Freelancer zu erspielen und jederzeit bei Gefallen mit dem Kauf eines Premium-Pakets alle aktuellen und zukünftigen spielbaren Charaktere zu erstehen.



