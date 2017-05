Der Multiplayer-Shooter Awesomenauts ist ab sofort kostenlos via Steam spielbar. Die Entwickler arbeiten bereits an neuen Inhalten für das große Update 4.1 - inklusive einem neuen Helden.

Von Andre Linken |

Fast genau fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release ist der Multiplayer-Shooter Awesomenauts ab sofort kostenlos spielbar.

Wie der Entwickler Ronimo Games jetzt offiziell bekannt gegeben hat, steht die Free2Play-Version von Awesomenauts jetzt via Steam zum Download bereit. Dabei gibt es weder zeitliche noch inhaltliche Einschränkungen, so dass Sie umgehend loslegen können.

Das Team arbeitet eigenen Aussagen zufolge bereits mit Hochdruck an neuen Inhalten, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen werden. Dazu zählt unter anderem das umfangreiche Update 4.1, das beispielsweise einen neuen Helden mit sich bringen wird. Weitere Details diesbezüglich wird es im Rahmen eines Livestreams am 31. Mai 2017 geben.

Das ist Awesomenauts



Awesomenauts ist ein Multiplayer-Actionspiel, bei dem sich Teams mit jeweils drei Spielern in Offline- oder Online-Partien gegenüberstehen. Zur Auswahl stehen insgesamt sechs Charaktere mit individuellen Fähigkeiten, die sie im Spielverlauf verbessern können. Die Grafik basiert auf einem Comic-Stil der 80er Jahre. Awesomenauts erscheint als Download-Spiel.

