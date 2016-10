Telltale haben die dritte Episode des Adventures »Batman: The Telltale Series« am 25. Oktober veröffentlicht. Zu diesem Anlass gibt es die erste Episode: 'Realm of Shadows' bis zum 7. November 2016 kostenlos als Download für PC.

Von Manuel Fritsch |

Um die Veröffentlichung der dritten Folge von Batman: The Telltale Series zu feiern, bietet Telltale die erste Episode 'Realm of Shadows' bis zum 7. November 2016 kostenlos zum Download für PC via Steam an.

Episode 3: 'New World Order' ist ab heute, dem 25. Oktober 2016 für PC verfügbar. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Episode 4: 'Guardian of Gotham' noch im November und das Finale Episode 5: 'City of Lights' die Staffel wie geplant im Dezember abschließen wird. Konkrete Veröffentlichungstermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, aber das Versprechen, dass die Season bis Jahresende beendet sein wird, scheint eingehalten zu werden.

