Der Team-Shooter Battleborn von Gearbox kämpft schon seit Längerem mit leeren Servern. Nun wollen einige Fans das Spiel wiederbeleben. Dabei erhalten sie Unterstützung von den Entwicklern selbst.

Von David Gillengerten |

Mit einem Event am 12. November wollen die Fans von Battleborn für das Spiel werben und mehr Nutzer von dem Team-Shooter überzeugen.

Zum Thema Battleborn ab 6,31 € bei Amazon.de Battleborn für 39,99 € bei GamesPlanet.com Battleborn, der Team-Shooter von Gearbox Software, hat einfach kein Glück. Zuerst kam das Spiel unter die Räder von seines direkten Konkurrenten Overwatch, der laut Blizzard so schnell wie kein anderer Titel in der Unternehmensgeschichte 20 Millionen Nutzer erreichte. Und dann verließen auch noch viele Spieler innerhalb kürzester Zeit den Ego-Shooter. Mittlerweile sind weniger als 1.000 Nutzer regelmäßig auf dem PC eingeloggt.

12. November ist »Battleborn Day«

Nun will die kleine, aber treue Fan-Basis des Spiels für neues Leben auf den Servern sorgen. Wie der User »bkndx« im Battleborn-Subforum von Reddit vorgeschlagen hat, sollen sich alle Spieler des Team-Shooters an einem Tag versammeln und per Community-Event für den Erhalt des Titels werben. Als designiertes Datum wurde der 12. November ausgewählt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Community von Battleborn ein Wiederbelebungsversuch startet. Dieses Mal jedoch stieß die Idee auf fruchtbaren Boden und selbst Gearbox' Creative Director, Randy Varnell, meldete sich zu Wort. Er sagte, dass man das Event der Community auf jeden Fall unterstützen wolle: »Wenn ihr an diesem Datum etwas als Community plant, werde ich schauen, was wir von der Entwicklerseite aus machen können, um das Event zu bereichern.«

Neuer DLC erscheint am 10. November

In einem weiteren Reddit-Eintrag fragte Varnell dann die Fans, welche besonderen Spielmodi sie am 12. November, dem »Battleborn Day«, spielen möchten. Man plane eine besondere Playlist für diesen Tag. Das Community-Event findet nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des neuen Battleborn-DLC »Toby's Friendship Raid« statt.