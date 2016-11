PTFO Mission: Wer an drei verschiedenen Tagen während des Battlefests spielt und mindestens ein Match in Operations gewinnt, erhält das PTFO-Waffenskin. PTFO steht für »Play The Fucking Objective«.

Road to Battlefield 1 Mission: Diese Mission gab es bereits, jetzt wird sie wiederholt. Spieler müssen mit der M1911 in Battlefield 4 oder Battlefield Hardline 25 Abschüsse schaffen, um für die M1911 in Battlefield 1 das Incarcerator-Waffenskin freizuschalten. Die Camo steht nur in Battlefield 1 zur Verfügung, für BF4 und Hardline gibt es keine Belohnung.