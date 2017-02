Wir haben die neuen DLC-Maps Soissons und Fort de Vaux für Battlefield 1 ausprobiert und sind den neuen Behemoth probegefahren. Wie gut wird They Shall Not Pass?

Von Johannes Rohe |

Aktuell können Spieler das neue Kriegsgerät des They Shall Not Pass DLCs für Battlefield 1 auf den CTE-Servern ausprobieren. Diese Chance haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen.

Zum Thema Battlefield 1 ab 16,99 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Dice testet derzeit kommende Inhalte aus dem Battlefield 1 DLC They Shall Not Pass in der Community Testumgebung (CTE). Auf den speziell bereitgestellten Servern lassen sich derzeit abwechselnd die Karten Soissons und Fort Vaux ausprobieren, die zwei Extreme von Battlefield 1 abbilden: Soissons ist eine offene Karte auf der Fahrzeuge dominieren, in den engen Gängen des Forts kommen dagegen nur Infanteristen zum Einsatz.

Wann erscheinen die DLCs? - Die Battlefield-Roadmap 2017

Neben den Maps an sich können wir auf den CTE-Servern auch die Französische Armee, ihre Waffen und Fahrzeuge ausprobieren.

Diese Chance haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und sind fleißig in die Schlacht marschiert, um uns einen ersten Eindruck der neuen Karten zu verschaffen. Für eine detaillierte Analyse ist es noch viel zu früh, zumal wir aufgrund größerer Serverprobleme erst wenige Partien auf den beiden Maps absolvieren konnten. Dennoch wollen wir Ihnen ein frühes Fazit nicht vorenthalten. Gespielt haben wir jeweils den Conquest-Modus mit 64 Spielern.

Soissons - Panzerschlacht im Grünen

Das malerische französische Dorf Soissons schlängelt sich entlang eines Flüsschens durch grüne Wiesen und Felder. So schön diese Aussicht auch ist, die weiten offenen Flächen sind ein Horror für Infanterie, die im Freien kaum Schutz vor Snipern, Flugzeugen und Tanks findet.

Soissons ist also für den Fahrzeugkampf gemacht. Franzosen und Deutschen stehen in Ihren Startbasen an den nordöstlichen und südwestlichen Rändern der Karte gleich drei Tank-Spawns zur Verfügung. Heftige Panzerschlachten sind also vorprogrammiert.

Die Landschaft rund um den Ort Soissons wird von offenen Flächen dominiert. Im Zentrum der Karte liegt der Ortskern. (Bild: Battlefield-Inside.de)

Mit dem neuen DLC rumpelt auch eine neue Panzerklasse auf das Schlachtfeld, der Sturmpanzer, verkörpert vom französischen St. Chamond Tank. Der unförmige Panzer ist zwar schwer zu manövrieren, dafür verfügt er über schwere Bewaffnung und hat einen extra Passagier an Bord: eine Brieftaube.

Wie in der Singleplayer-Kampagne Through Mud and Blood können wir den Vogel auf Knopfdruck fliegen lassen, um einen Artillerieschlag auf unsere Position anzufordern. Unser Panzer nimmt dabei keinen Schaden, wohl aber Gegner, die dabei sind, uns zu umzingeln. Auf uns wirkt diese Waffe sehr mächtig.

Jede Menge Gameplay: Neue Video-Szenen der neuen Maps

Unter dem Schutz der Panzer können die Soldaten beider Seiten die fünf Flaggenpunkte sichern, die sich wie eine Perlenkette durch das Dorf ziehen. Trotz des offensichtlichen Fokus auf Fahrzeuge bietet Soissons nach unserer Erfahrung auch Infanteristen immer noch ausreichend geschützte Ecken, um sich im Häuserkampf auszuzeichnen - ganz ähnlich wie die Karte Sinai Desert.

Das Flüsschen in der Mitte der Ortschafft schwillt bei schlechtem Wetter übrigens im Lauf einer Partie zu einem reißenden Strom an. Ein wirklich nettes Detail.