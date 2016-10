Ab 19 Uhr spielen wir auf GameStar Twitch neue Maps in Battlefield 1. Danach geht es um die Neuerungen in Warhammer: The End Times - Vermintide. Und zum Ende können wir eine ganze neue Version des kommenden Horror-Spiels Through the Woods zeigen.

Von Christian Fritz Schneider |

Ab 19 Uhr zeigen wir heute auf GameStar Twitch im Fire-Abend erst Battlefield 1 auf neuen Multiplayer-Maps. Danach folgt das Koop-Actionspiel Warhammer: The End Times - Vermintide zusammen mit Warhammer-Experte Jochen Redinger. Und am Ende können wir eine ganz neue Demo-Version des Horror-Spiels Through the Woods zeigen.

Zum Thema Battlefield 1 ab 54,99 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 49,99 € bei GamesPlanet.com GameStar-Redakteur Christian Fritz Schneider zeigt heute ab 19 Uhr auf GameStar Twitch neue PC-Spiele im Live-Stream. Als Feierabend-Programm ist der »Fire-Abend« dabei aber kein Test-Format sondern eher ein lockere Umfeld, um neue Spiele auszuprobieren.

Von Zeit zu Zeit sind auch Entwickler zu Gast und zeigen ihre neuen Titel. Natürlich werden auch Fragen der Zuschauer beantwortet - soweit das in diesem Rahmen möglich ist.

Heute im »Fire-Abend« ab 19 Uhr

Battlefield 1 - Jetzt wo Battlefield 1 für viele Spieler bereits in der Vollversion spielbar ist, probieren wir uns an neuen Maps, die in der First-Trial über Origin Access noch nicht spielbar waren.

Warhammer: The End Times - Vermintide - Das Koop-Actionspiel hat mit einem neuen Gratis-DLC gerade eines seiner größten Probleme angegangen. Was es damit genau auf sich hat, erklärt Warhammer-Experte Jochen Redinger heute.

Through the Woods - Und gerade eben habe ich noch einen Steam-Code für das kommende Horror-Spiel Through the Woods bekommen und das können wir heute auch zeigen.