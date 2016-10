Ein geleaktes Video von Battlefield 1 zeigt die Stadtkarte Amiens und den Spielmodus Operations, der sich wohl wie Turning Point von Star Wars Battlefront spielt.

Von Stefan Köhler |

Die Stadtkarte Amiens aus Battlefield 1 bietet Nahkampfschlachten in einer völlig zerbombten Stadt.

Zum Thema Battlefield 1 ab 54,99 € bei Amazon.de Battlefield 4 für 11,99 € bei GamesPlanet.com YouTuber durften noch einmal kurz vor Release Battlefield 1 anspielen und den Modus Operations ausprobieren. Darunter auch der YouTuber Bluedrake42, der wohl versehentlich vor Ablauf eines Embargos sein Angespielt-Video veröffentlicht hat. Der Clip war nur kurz online, wurde aber direkt heruntergeladen und von anderen Nutzern wieder veröffentlicht.

Unterhalb daher das Video, das erstmals Operations und die Stadtkarte Amiens zeigt. Zuvor war Amiens nur in einem Teaser und auf Bildern zu sehen. Operations spielt sich dem Video nach fast genauso wie Turning Point aus Star Wars: Battlefront, nur mit 64 statt 40 Spielern pro Match.

Der Battle Bro

Leider ist das Gameplay leicht ruckelig, da das 60fps-Video in 30fps neu hochgeladen wurde. Hier findet sich außerdem das finale Leaderboard der Runde, das einen ehemaligen GameStar-Redakteur auf Seite der deutschen Truppen sehr weit oben gegenüber den anderen YouTubern zeigt.

Für Battlefield 1 wird es bis zum Launch täglich offizielle Livestreams geben, die ab heute Abend starten. Der Shooter selbst erscheint am 21. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4, geht am 18. Oktober ins Early Access und bietet ab dem 13. Oktober eine Trialversion via EA Access und Origin Access.