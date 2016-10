Electronic Arts und DICE belohnen treue Battlefield-Fans mit einem kleinen Bonus für Battlefield 1: Wer in den kommenden Tagen eine Aufgabe in Battlefield 4 oder Battlefield Hardline erfüllt, erhält einen Waffen-Skin.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Battlefield 1 ab 54,99 € bei Amazon.de Battlefield 4 für 19,99 € bei GamesPlanet.com Wer noch Battlefield 4 oder Battlefield Hardline besitzt und vorhat, sich demnächst Battlefield 1 zuzulegen, sollte die alten Shooter gegebenenfalls noch einmal entstauben: Für das erfolgreiche Erledigen einer vorgegebenen Aufgabe in einem der beiden Titel erhalten Spieler einen Bonus für den neuesten Serien-Ableger.

Die Aufgabe: Entweder in Battlefield 4 oder Battlefield Hardline 100 Abschüsse mit der M1911 Pistole erreichen. Wer das schafft, erhält den den Skin »Der Einkerkerer« für dieselbe Pistole in Battlefield 1. Außerdem gibt es die »Road to Battlefield 1«-Erkennungsmarke.

Aktion ist zeitbegrenzt

Das Ganze gilt allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Vom gestrigen 12. Oktober um 18:00 Uhr bis zum 17. Oktober 2016 um 18:00 Uhr geht die Bonus-Aktion.

Battlefield 1 erscheint regulär am 21. Oktober 2016. Die sogenannte Play-First-Trial zu Battlefield 1 startet am 13. Oktober 2016 auf EA Access und Origin Access. Die Early-Enlister-Deluxe-Edition geht am 18. Oktober an den Start.

