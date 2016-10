Die Website BFTracker listet alle Bugs und Fehlern in Battlefield 1 und könnte damit so einigen Spielern bei der Problemlösung helfen.

Von Johannes Rohe |

Die Liste an Bugs in Battlefield 1 ist lang. Wirklich schwerwiegend sind zum Glück nur wenige.

Battlefield 1 hat zum Release eine ganze Menge kleiner und großer Bugs. Aus diesem Grund haben wir den Multiplayer-Shooter in unserem Test auch um zwei Punkte abgewertet.

Die Website bftracker.com listet alle bekannten Probleme fein säuberlich auf, geordnet unter anderem nach Art und Schwere des Bugs sowie dessen Status: Wird er bereits von Dice untersucht, werkelt man schon an einer Lösung oder brauchen die Entwickler noch mehr Infos?

Aktuell ist noch keiner der gelisteten Fehler gelöst, aber wenn es soweit ist, finden Sie über einen Klick schnell einen passenden Fix oder Workaround. So dient die praktische Website also nicht nur dazu, sich einen Überblick über die Probleme zu verschaffen, sondern auch, sie zu beheben. Auf Wunsch können Sie sogar einzelne Bugs gezielt im Auge behalten. Etwa witzigen Fehler mit dem Feuer-Tornado-Zeppelin. Oder den Grafikkarten-Crash, der unseren Kollegen Yassin in den Wahnsinn treibt.