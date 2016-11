DICE hat bekanntgegeben, was demnächst rund um Battlefield 1 passiert. Hardcore- und Mietserver sollen demnächst kommen, Suez wird überarbeitet und Mitte November startet das Battlefest-Event.

Battlefield 1 wird im November verbessert und erweitert, das Battlefest soll die Fans unterhalten.

Der Launch von Battlefield 1 liegt nun fast zwei Wochen zurück und DICE will das Augenmerk der Spieler auf die Zukunft richten. Deshalb erklären die Entwickler in einem offiziellen Blogpost, was im November rund um den Weltkriegs-Shooter passieren soll.

So sollen Hardcore-Server »in Kürze« online gehen. Ein exaktes Datum gibt es nicht, ebenso wenig wie für die mietbaren Community-Server. Beides soll aber definitiv im November an den Start gehen.

Auch ein großes Spielupdate mit Neuerungen und Verbesserungen soll im November erscheinen. Details dazu sind rar, immerhin soll das Matchmaking und die Server-Balance optimiert werden.

Und: Die von Fans kritisierte Karte Suez wird für den Conquest-Modus umgebaut, um fairere Schlachten zu garantieren. Dafür werden beispielsweise zwei neue Flaggenpunkte eingeführt, Einnahme-Zonen verkleinert und die Startpositionen beider Teams um gepanzerte Transporter erweitert. Mit denen soll es einfacher sein, durch die feindlichen Linien zu brechen.

Das Battlefest kommt zurück

Einen exakten Termin nennt DICE, und zwar den 16. November. Dann soll das Event Battlefest starten und viele Aufgaben für Spieler bereithalten. Community Missionen, Ingame-Belohnungen, ein zeitlich begrenztes Battlepack mit Skins zum Event und weitere Aktivitäten sollen es dann geben.

Und auch die Premiere des ersten offiziellen Custom Games steht zum Battlefest an: Der Modus Fog of War, beziehungsweise Nebel des Krieges. Dabei handelt es sich um eine Variante von Team Deathmatch, in der dichter Nebel und entfernte Minimap und Namensschilder eine besondere Herausforderung an die Spieler stellen. Im großen November-Update soll ebenfalls ein zweiter, angepasster Spielmodus folgen, zu dem es aber noch keine Informationen gibt.

Zum Abschluss der Meldung wird nochmal darauf hingewiesen, dass im Dezember mit Giant's Shadow eine neue Map erscheinen wird. Die ist kostenlos für alle Spieler, Vorbesteller erhalten aber zwei Wochen Vorabzugang.

