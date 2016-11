Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Battlefield 1 - Die besten Waffen für alle Klassen

Was sind die besten Waffen in Battlefield 1? Wir verraten, womit man als Sturmsoldat, Späher, Versorger und Sanitäter am besten ausgerüstet ist.

Von Michael Herold |