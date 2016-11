Wie funktioniert Operations? Was sind die Regeln von Conquest? Der Battle-Bros-Guide erklärt alle Spielmodi in Battlefield 1.

Von Johannes Rohe |

Fabians Video-Tutorial erklärt alle sechs Spielmodi in Battlefield 1.

Seit dem Release von Battlefield 1 am 21. Oktober sind zwar schon einige Wochen vergangen, trotzdem sehen wir auf den Schlachtfeldern noch regelmäßig Spieler, die offenbar nicht sämtliche Regeln aller sechs Spielmodi (Team Deathmatch, Vorherrschaft, Kriegstauben, Eroberung, Rush, Operations) verstanden haben.

Wieso startet in Operations plötzlich eine zweite Map? Warum bekommt ein Team in Conquest einen Behemoth? Fragen wie diese lesen wir immer wieder im Ingame-Chat.

Shooter-Experte Fabian Siegismund nimmt sich all dieser armen Seelen in einem eigenen Tutorial-Video zu den Spielmodi in Battlefield 1 an. Von seinen Erklärungen mit Tipps und Tricks zu allen Varianten können aber auch Profis noch etwas lernen.

Wenn Sie noch mehr Hilfe für Battlefield 1 suchen oder sich einfach gut amüsieren wollen, schauen Sie sich auch Fabians andere Guide-Videos für BF 1 an mit Tipps zum Medic, Assault, Support, Sniper, Panzern und den Flugzeugen.

