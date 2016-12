Ein YouTube-Video zeigt neue Fahrzeug-Skins für Battlefield 1. Die Lackierungen stecken vermutlich bald in neuen Battlepacks.

Von Johannes Rohe |

Die Lackierung des Roten Barons gibt es schon seit dem Release von Battlefield 1, bald kommen aber jede Menge neue Skins für die Fahr- und Flugzeuge hinzu.

Fahren Sie in Battlefield 1 gerne Panzer oder knattern im Doppeldecker über die Wolken? Dann können Sie sich auf neue Anstriche für Ihr Lieblingsvehikel freuen. Ein YouTube-Video zeigt neue Skins für alle Fahr- und Flugzeuge in Battlefield 1.

Mehr: Neue Map, Spectator-Modus und mehr im Battlefield-Dezember-Update

Genau wie die bekannten Waffen-Skins scheint es die Fahrzeuglackierungen in den üblichen drei Qualitätsstufen »Spezial«, »Herausragend« und »Legendär« zu geben.

Aktuell lassen sich die Skins noch nicht im Spiel freischalten. Wie der YoutTuber Mozzy dennoch an die Aufnahmen gekommen ist, verrät er nicht. Wir gehen davon aus, dass die Fahrzeuglackierungen in kommenden Versionen der bekannten Battlepacks enthalten sein werden. In der aktuellen Revision 9 stecken allerdings noch normale Waffen-Skins.

Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis wir unserem A7V-Panzer eine »schicke Zebra-Lackierung verpassen dürfen.