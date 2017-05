Battlefield 1 - Nächste Nachtkarte und Release-Zeitraum für Russland-DLC angekündigt

DICE hat für Battlefield 1 die zweite Nachtkarte »Prise de Tahure« angekündigt, die bald auf den CTE-Servern getestet werden kann. Außerdem soll der zweite DLC, In the Name of the Tsar, im Spätsommer erscheinen.

Von Stefan Köhler |