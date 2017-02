Während sich Battlefield 1 zum bislang erfolgreichsten Battlefield-Release aller Zeiten gemausert hat, blieb Titanfall 2 offenbar sogar hinter den ohnehin schon konservativen Erwartungen zurück.

Zum Thema Battlefield 1 ab 16,99 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Im Zuge der Bekanntgabe seiner aktuellen Geschäftszahlen hat sich Electronic Arts auch zur Markt-Performance zweier seiner Shooter-Blockbuster des vergangenen Jahres geäußert. Wobei im Nachhinein aber wohl nur eines der beiden Spiele dem Titel Blockbuster gerecht wird.

Battlefield 1 war dem Publisher zufolge die größte Battlefield-Launch aller Zeiten. Die Spielerzahlen sollen im Release-Quartal um etwa 50 Prozent höher gewesen als noch beim ebenfalls erfolgreichen Battlefield 4. Die Anzahl der Verkäufe übertraf sogar die eigenen Erwartungen, wie der CFO Blake Jorgensen ausführte.

Titanfall 2 bleibt hinter den Erwartungen zurück

Im Schatten der Genre-Schwergewichte Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare erwartungsgemäß ein wenig untergegangen ist hingegen Titanfall 2. Der Science-Fiction-Shooter verkaufte sich sogar noch schlechter als von Electronic Arts erwartet.

Dennoch möchte man Spiel und Marke auch weiterhin unterstützen - offenbar sind die Entscheidungsträger trotz der schlechten Verkaufs-Performance von der Qualität des Spiels überzeugt.

EA setzt weiter auf Titanfall

Titanfall 2 sei eines der besten Spiele des vergangenen Jahres und der gesamten Konsolengeneration, so der CEO Andrew Wilson. Zumal man in der Vergangenheit bewiesen habe, dass sich Qualität auf lange Sicht auch in den Verkaufszahlen widerspiegele.

Spieler von Titanfall 2 dürfen also auch weiterhin inhaltlichen Nachschub erwarten. Bisher gab es bereits eine kostenlose DLC-Map. Weitere Updates sollen folgen.

