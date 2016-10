Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Battlefield 1 Waffenguide - So unterscheiden sich die Waffen-Varianten

Viele Waffen in Battlefield 1 kommen in verschiedenen Varianten daher. Doch worin unterscheiden sie sich? Und was ist die beste Waffe für den eigenen Spielstil? Dieser Video-Waffenguide liefert Antworten.

Von Michael Herold |