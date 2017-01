Wie lassen sich die Fertigkeiten des neuen Kampfjets wohl am besten demonstrieren? Richtig, mit unrechtmäßig gezeigten Spielszenen aus Battlefield 3 und Ace Combat.

Die Flugzeug-Mission aus der Kampagne von Battlefield 3 wurde für eine kurze (und inhaltlich unnötige) Sequenz in einem koreanischen Werbeclip verwendet.

Zum Thema Battlefield 3 ab 2,45 € bei Amazon.de Battlefield 3 für 19,99 € bei GamesPlanet.com Mittlerweile passierte es schon ein paar Mal, dass Videospielszenen in Nachrichten oder ähnlichen Zusammenhängen gezeigt und für echt gehalten werden. Doch ein Rüstungskonzern aus Südkorea gibt sich mit falscher Berichterstattung nicht zufrieden, sondern nutzt gleich Gameplayszenen aus Battlefield 3 und Ace Combat: Assault Horizon, um für das neue Kampfjet-Programm "KAI KF-X" zu werben. Leider hat niemand bei den Publishern um Erlaubnis gebeten.

Der entsprechende Werbeclip (unterhalb eingebettet) wurde vom südkoreanischen Verteidigungsministerium im Internet geteilt und kostete umgerechnet etwa 32.000 Euro an Steuergeldern. Die betreffenden Spielszenen tauchen ab Minute 6:53 auf. Beim Video handelt es sich um eine Neuveröffentlichung durch die koreanische Nachrichtenseite Chosun.com.

Wie The Korean Times (via Kotaku) berichtet, hat das Militär inzwischen eingeräumt, dass die Szenen nicht freigegeben waren und dass sie den Clip nicht mehr nutzen werden. Angeblich liege die Schuld an der Produktionsfirma, die das Video angefertigt hat, doch auch hier wird die Verantwortlichkeit an die "Agency for Defense Development & Korea Aerospace Industries" weitergeschoben. Dort ist man sich aber ebenfalls keiner Schuld bewusst, da nur das Skript gestellt wurde, nicht aber das Bildmaterial.