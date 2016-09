Auf den ersten Erfolg zur Veröffentlichung von Battlerite aufbauend haben die Entwickler bereits die nächsten Inhalte für den Early-Access-Titel angekündigt. So stehen zwei neue Helden in den Startlöchern, Early-Adopter werden mit einer Schatzkiste belohnt.

Von Stefan Köhler |

Battlerite ist auf Erfolgskurs, die Entwickler versprechen für Oktober die ersten neuen Inhalte.

Nach der unwahrscheinlich positiven Reaktion zum Release des Arena-Brawlers Battlerite hat sich der Entwickler Stunlock bei der Community bedankt. In einem Steam-Update teilt das Team der Community die Pläne für kommende Inhalte mit. Wer wissen möchte, was Battlerite eigentlich ist, schaut ist unser »Was ist...?« Video an.

Geschenke für die Fans

Zuerst einmal gibt es aber einen Geschenk: Jeder Spieler, der sich bis zum heutigen Dienstag (27. September) zumindest einmalig in Battlerite eingeloggt hat, erhält heute eine goldene Schatzkiste. In der finden sich kosmetische Gegenstände für die Helden. Außerdem erhalten Käufer des »Ultimate Fan Pack« ab sofort fünf goldene Kisten. Die zusätzlichen Kisten werden auch rückwirkend für alle bisherigen Käufer verteilt.

Damit möchte sich Stunlock bei den Spielern bedanken: In der Launch-Woche konnte Battlerite aus dem Nichts die Steamcharts erobern und sich als Newcomer auf der zweiten Position platzieren, nur GTA 5 konnte in den Verkaufscharts dank eines Sales besser performen. 96 Prozent der über 3.500 Steam Reviews für Battlerite fallen positiv aus.

Neue Inhalte im Oktober

Ende Oktober erhält der Early-Access-Titel neue Inhalte, folgende Features verspricht Stunlock:

Zwei neue Champions

Nachtvariante der Blackstone Arena

Balance-Updates und Verbesserungen existierender Champions

Neue legendäre Waffen und neue kosmetische Gegenstände

Verschiedenste Verbesserungen anderer Spielelemente

Außerdem erklären die Entwickler, was langfristig für Battlerite geplant wird:

Ein überarbeitetes Ranking-System, denn Battlerite ist ein im Herzen kompetitives Spiel

Ein umfassenderes Progressionssystem für die Champions

Champion-Updates für existierende Helden und die Einführung neuer Charaktere, am Ende soll eine perfekte Balance stehen

Battlerite wurde am 20. September 2016 im Early Access veröffentlicht, der Kaufpreis beträgt 19,99 Euro (derzeit noch für 17,99 Euro im Angebot). Zum finalen Release wechselt Battlerite das Finanzierungsmodell. Dann ist der Titel wie ein MOBA Free2Play, wobei Geld über kosmetische Gegenstände und das schnellere Freischalten von Dingen wie Helden fließen soll.