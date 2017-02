Battlerite bekommt zum Valentinstag einen neuen Helden. Außerdem wird der rasante Arena-Brawler durch eine Reihe neuer Updates im Februar auf den anstehenden Release als Free2Play-Titel vorbereitet.

Battlerite bekommt einen neuen Helden: Den Prinzen Raigon.

Battlerite ist ein schneller und rasanter Arena-Brawler. Darin kämpfen wir mit einem ausgewählten Helden im Team mit einem oder zwei anderen Spielern gegen den Gegner. Stets kommen neue Helden hinzu, wie der jüngst zum Valentinstag am 14. Februar angekündigte »Raigon«. Dieser attraktive Held ist ein Prinz im Exil, der in der Arena Geld und Einfluss für seine Rache sammelt.

Skill-Überarbeitung und neue Map geplant

Der Valentins-Held ist nicht dass einzige Neue in Battlerite. Am 14. Februar kommen noch neue Titel, Reittiere, Valentins-Skins und die zweite Season der gewerteten Spiele. Am 28. Februar erscheint dann schon das nächste Update, das einiges an den Wirkungs- und Abklingzeiten der Skills ändern soll.

Außerdem sollen Nahkämpfer in diesem Patch etwas mehr Liebe erfahren, immerhin waren sie bislang gegenüber Fernkämpfern vernachlässigt. Später soll dann noch eine neue Map kommen und dann schließlich der lang erwartete Launch von Battlerite als Free2Play-Spiel.