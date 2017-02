Das neue Studio der früheren BioShock- und System-Shock-Erfinder heißt Ghost Story Games.

Irrational Games, das Studio hinter Spielen wie BioShock System Shock oder SWAT , kehrt zurück: Ken Levine, ehemaliger Creative Director und Mitgründer, hat zusammen mit zwölf anderen Studio-Veteranen

Das Studio aus dem Raum Boston setzt sich aus einem Team von erfahrenen Videospielentwicklern zusammen, von denen viele auch früher schon bei Irrational Games gearbeitet haben. Ken Levine selbst ist Präsident und Creative Director, Shawn Robertson, früher Chef-Designer von SWAT 4 und BioShock, tritt erneut als Art Director an.

Ghost Story Games soll derzeit an einem noch geheimen SciFi-RPG arbeiten. Details zum Spiel gibt es jedoch noch nicht und Ken Levine kündigt auf seiner Unternehmenswebseite schon an, dass die Ankündigung noch länger auf sich warten lassen wird.

Eines ist jedoch schon sicher: Fans brauchen sich wenig Hoffnung auf ein neues BioShock machen. In den FAQs schreibt das Studio:

Arbeitet ihr an einem BioShock-Spiel? Nein, wir arbeiten nicht an einem BioShock-Spiel

Wer sich wundert, weshalb so viele BioShock-Artworks auf der Webseite zu finden sind und weshalb das Studio auch Social-Media-Accounts von BioShock übernommen hat: Die Entwickler sind angeblich einfach nur sehr, sehr stolz auf ihre Vergangenheit und wollen als Erfinder der Serie auch weiter mit der Community arbeiten.

Nicht nur Ken Levine, auch viele andere »Ghost Story«Mitarbeiter waren an der Entwicklung von BioShock und BioShock Infinite beteiligt. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass sich so eine große Fan-Community um unsere Arbeit gebildet hat. Deshalb werden wir auch in Zukunft Teil dieser Communities sein und die vielen Kanäle [als Ghost Story] fortführen.