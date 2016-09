Die PC-Versionen der Remastered-Fassung von den Bioshock-Spielen haben mit einigen Problemen zu kämpfen. Bis ein offizieller Fix veröffentlicht wurde, gibt es immerhin einige Workarounds.

Die Bioshock: The Collection hat auf dem PC mit Problemen zu kämpfen. Zum Glück gibt es Workarounds.

Zum Thema BioShock Triple Pack für 19,99 € bei GamesPlanet.com Abgesehen von dem ganzen Hin und Her rund um den Steam-Release der Shooter-Sammlung BioShock: The Collection haben die Besitzer der PC-Version mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.

So klagen viele Spieler über das eingeengte FoV (Field of View), Probleme mit der Maussteuerung sowie dem Sound. Ein offizieller Fix seitens 2K Games ist bisher noch nicht in Sicht. Allerdings gibt es bereits einige Workarounds, um die besagten Probleme zu beheben beziehungsweise zu mildern.

Größeres FoV

Suchen Sie in dem Pfad C:\Benutzer\ “IHRBENUTZERNAME” \AppData\Roaming\BioshockHD\Bioshock nach der Datei User.ini und öffnen Sie diese mit dem Notepad. Dort ändern Sie eines der Keybindings in beispielsweise F11=SetFOV 100, wobei Sie mit dem Zahlenwert etwas experimentieren müssen.

Sensibilität der Maus

Zunächst suchen Sie im Pfad C:\SteamLibrary\steamapps\common\BioShockRemastered\Build\Final die Datei DefUser.ini sowie die Datei User.ini im Pfad C:\Benutzer\ “IHRBENUTZERNAME” \AppData\Roaming\BioshockHD\Bioshock. In beiden Dateien müssen Sie folgende Zahlenwerte ändern beziehungsweise einstellen:

IF_MOUSE_LOOK_ENABLED Axis aMouseX Speed=2500.0

IF_MOUSE_LOOK_ENABLED Axis aMouseY Speed=2500.0

Auch hier gilt: Experimentieren Sie ein wenig mit den Zahlenwerten

EAX und 5.1-Sound aktivieren

Im Pfad C:\Benutzer\ “IHRBENUTZERNAME” \AppData\Roaming\BioshockHD\Bioshock editieren Sie die Datei Bioshock.ini. Suchen Sie darin nach dem Eintrag bEAXEnabled= und ändern diesen um in EAXEnabled=True. Zudem ändern Sie SpeakerMode= in SpeakerMode=SM_5_1.

