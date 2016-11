Das Sandbox-MMOROG Black Desert Online bekommt hierzulande bald das große »Magoria-Update«, das einen riesigen Ozean einführt. Dafür verzögert sich die neue Klasse der Dunkelelfin und deren Update-Paket noch.

Black Desert Online bekommt zumindest in Korea bald die Dunkelelfe.

Wer gerne Schiffe, die See und Wasserviecher in Spielen sehen will und gleichzeitig auf Sandbox-Online-Rollenspiele steht, der darf sich in Black Desert Online auf beides freuen. Das neue Update »Magoria« soll angeblich noch diesen Winter erscheinen und hat zumindest in Korea bereits seit Juli viele Online-Seeleute glücklich gemacht.

Elfen und Zwerge

Neue Klassen suchen wir allerdings sowohl hier als auch in Korea vergebens. Selbst die jüngst angekündigte neue Klasse der »Dunkelelfin« - in Black Desert Online herrscht ein strenger Gender- und Racelock - ist bislang noch nicht erschienen. Auf der Webseite Dulfy gibt es aber zahlreiche Bilder und Videos zur Elfe und dem Meer. Diese elegante Kriegerin soll aber zumindest in Asien noch diesen Winter kommen, ein West-Release-Datum steht noch nicht fest.

Als nächstes wollen die Entwickler bei Kakao-Games übrigens eine weitere Region rund um das neue Volk der Zwerge ins Spiel bringen. Doch davor müssen wie bereits erwähnt das Magoria-Update im Westen und das Dunkelelfen-Update namens »Kamasylve« in Korea starten.