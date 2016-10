Die Entwickler möchten die Xen-Erweiterung für das Remake Half-Life: Black Mesa im Sommer 2017 fertig haben.

Zum Thema Black Mesa ab 19,99 € bei Amazon.de Neuigkeiten vom Black-Mesa-Team: Die Entwickler des Shooter-Remakes haben sich auf Steam mit einem Statuseintrag zum geplanten »Xen«-Update gemeldet und eine neue »Timeline« zum Projekt bekannt gegeben. Aktuell streben die Entwickler einen Release im Sommer 2017 an.

Auf die ständige gestellte Frage »Warum dauert das so lange?« antworten die Entwickler prophylaktisch direkt im Post und erklären, dass man dem Xen-Abschnitt des Spiels als Abschluss des Spiels gerecht werden möchte. Aus diesem Grund wurden die bestehenden Xen-Lebel erheblich erweitert und komplett redesigned. Man möchte die Level so gestalten, wie sie wohl Valve gemacht hätte - wenn sie das Spiel mit den heutigen technischen Möglichkeiten machen hätten können.

Mehr zum Spiel: Half-Life: Black Mesa - Fan-Remake im Vergleich zum Original

Um dieses Vorhaben besser zu illustrieren, haben die Entwickler zwei Vergleichsbilder online gestellt, die die Größenunterschiede zwischen Original-Karte und den neuen Versionen in Black Mesa zeigen:

Half-Life: Black Mesa Xen Vergleichsbild Quelle: http://steamcommunity.com/games/362890/announcements/detail/548704690350103809

So ganz nebenbei wurde auch ein neuer Patch für die aktuelle Version angekündigt, der in Kürze erscheinen soll.

-The hitching on Linux multiplayer servers and on Linux single player

-Russian closed captions

-UI fonts being broken for people that do not have Steam set to English

-Workshop publish tool not launching

-ZECU torso crashing hammer and the game