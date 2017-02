Alle Klassen aus Korea sollen schon von Beginn an in der West-Version sein

Die West-Version soll überhaupt sehr nah an der Version aus Korea liegen und der Content-Vorsprung von Asien so gering wie möglich sein

Die West-Version soll eigene Events für den europäischen Merkt enthalten, darunter ein Oktoberfest-Event! Dies würde auch gut zum Spiel passen, das vom Stil her eh eher am europäischen Mittelalter als an quietschbunten Animes orientiert sei.