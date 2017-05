Das DLC-Pack »Zombies Chronicles« für Call of Duty: Black Ops 3 scheint kurz vor der Veröffentlichung zu stehen. Darauf lässt zumindest ein aktueller Eintrag beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) schließen.

Von Tobias Veltin |

Zum Thema CoD: Black Ops 3 ab 14,49 € bei Amazon.de Call of Duty: Black Ops III für 59,99 € bei GamesPlanet.com Schon länger geistern Gerüchte um einen neuen DLC für den Shooter Call of Duty: Black Ops 3 mit dem Titel »Zombies Chronicles« durchs Netz.

Jetzt scheinen sich die Gerüchte zu bewahrheiten - zumindest wenn man einem neuen Eintrag des amerikanischen Entertainment Software Rating Boards, kurz ESRB, Glauben schenkt. Deren Alterseinstufungen werden nämlich traditionell erst dann veröffentlicht, wenn ein Spiel kurz vor dem Release steht.

BREAKING: ESRB Ratings board has officially rates 'Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles' M for MATURE https://t.co/d6b5M6xXK7 pic.twitter.com/twdMdnnRrB — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) May 1, 2017

Für Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles vergibt die ESRB in ihrem Eintrag ein "M"-Rating, was für »Mature« steht und in etwa dem »freigegeben ab 18 Jahren"der USK entspricht.

Zombies Chronicles soll insgesamt acht klassische Zombie-Maps enthalten, die Entwickler Treyarch für den Zombie-Modus von Black Ops 3 optisch überarbeitet hat. Call of Duty: Black Ops 3 erschien im November 2015, in diesem Jahr kehrt die Shooter-Serie mit Call of Duty: WW2 zu ihren Zweiter-Weltkrieg-Wurzeln zurück.

Activision hat Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles bislang noch nicht offiziell bestätigt.