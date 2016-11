Sturmgewehre, SMGs, Pistolen, Granaten, Tacticals und mehr - CoD: IW bietet jede Menge Knarren für Multiplayer-Gefechte. Hier ist die komplette Waffen-Liste.

Von Johannes Rohe |

Die Wahl der besten Waffe in CoD: Infinite Warfare hängt stark von unserem Spielstil ab.

Zum Thema Call of Duty: Infinite Warfare ab 48,99 € bei Amazon.de Die Wahl der richtigen Waffe fällt in Call of Duty: Infinite Warfare schwer, schließlich bietet das Spiel jede Menge Primär- und Sekundärwaffen sowie Granaten und Ausrüstung mit eigenen Stärken und Schwächen.

Welche die beste Waffe in CoD: IW ist, wissen wir aktuell noch nicht, da wir noch mitten in unserem Test stecken. Ein erstes Fazit zur Kampagne haben wir aber schon gezogen. Anhand dieser Liste aller Gewehre, Pistolen und Gadgets können Sie sich bereits einen guten Überblick über das gesamte Arsenal verschaffen, das Ihnen im Multiplayer zur Verfügung steht.

Sturmgewehre (Assault Rifles)

Sturmgewehre eignen sich für den Kampf auf mittlere Distanzen.

NV4 - vollautomatisches ballistisches Gewehr: Das NV4 zeichnet sich durch gute Handhabung und ausgezeichnete Genauigkeit auf Kosten der Feuerrate aus. Perfekt für mittlere bis weite Kampfdistanzen.

R3K - Energiegewehr mit 3-Schuss-Feuerstößen: Hoher Schaden und Präzision machen das R3K gefährlich.

KBAR-32 - vollautomatisches ballistisches Gewehr: Geringes Gewicht und hohe Stabilität beim Feuern aus der Hüfte machen die KBAR zur ersten Wahl für aggressive Spieler.

Type 2 - vollautomatisches Energiegewehr: Höchste Feuerrate seiner Klasse. Optionaler Akimbo-Modus für den Nahkampf.

Volk - vollautomatisches Energiegewehr: Höchster Schaden seiner Klasse, allerdings auf Kosten der Feuerrate.

SMGs

Offensive Stürmer feiern die hohe Schussrate der SMGs

Erad - vollautomatische Energiewaffe: Geringer Rückschlag und höchste Genauigkeit ihrer Klasse.

FHR40 - vollautomatische ballistische Waffe: Die FHR40 kompensiert ihre geringe effektive Reichweite mit einer extrem hohen Feuerrate.

Karma-45 - vollautomatische ballistische Waffe: Ein Doppel-Magazin gewährt geringe Nachladezeiten und hohe Munitionskapazität.

RPR Evo - vollautomatische ballistische Waffe: Sturmgewehr-Modus für Kämpfe über mittlere bis große Distanzen.

HVR - vollautomatische ballistische Waffe: Höchster Schaden ihrer Klasse.

LMGs

Mit den großen Magazinen der leichten Maschinengewehre unterdrücken wir Gegner.

R.A.W. - vollautomatische Energiewaffe: Eine starke Energiezelle ermöglicht ausdauerndes Feuern.

Mauler - vollautomatische Energiewaffe: Hohe Schussfolge und gute Stabilität aus der Hüfte

Titan - vollautomatische Energiewaffe: Hoher Schaden bei starkem Rückschlag.

Scharfschützengewehre (Sniper Rifles)

Ein Schuss, ein Kill, das geht nur mit Sniper Rifles.

KBS Longbow - ballistisches Repetiergewehr: Treffer oberhalb der Hüfte sind ein One-Shot-Kill. Allerdings muss die Waffe nach jedem Schuss kurz abgesetzt werden.

EBR-800 - halbautomatisches Energiegewehr: Sturmgewehr-Modus für den Nahkampf.

Shotguns

Auf kurze Distanz liefern Shotguns meistens die besten Argumente.

Reaver - halbautomatische ballistische Schrotflinte: Trommelmagazin für verhältnismäßig schnelle Schussfolgen.

DCM-8 - vollautomatische Energieschrotflinte: Schnellste Schussfolge dieser Waffengattung dank leistungsfähiger Energiezelle.

Banshee - Pump-Action-Schrotflinte mit Schalldruck-Geschossen: Gute Balance aus Schaden und Feuerrate.

Klassische Waffen

Technik aus dem Zweiten Weltkrieg pustet auch in der Zukunft noch Soldaten aus den Stiefeln.

OSA - vollautomatisches ballistisches Sturmgewehr : hohe Feuerrate und integrierter Granatwerfer.

MacTav-45 - vollautomatische ballistische SMG: geringe Schussrate aber hoher Schaden

TF-141 - ballistisches Repetiergewehr: starker Rückstoß aber hohe Schadens- und Präzisionswerte.

S-Ravage - Pump-Action-Shotgun: hoher Schaden und große Reichweite (für eine Shotgun). Allerdings lange Nachladezeit.

M1 - halbautomatisches ballistisches Gewehr: starker Rückstoß aber präzise und mit viel Bumms.

Hornet - vollautomatische ballistische Pistole: höchste Schussrate und höchster Rückstoß aller Waffenklassen.

Pistolen

Nicht nachladen, weiterschießen! Die Seitenwaffen in Infinite Warfare sind nicht zu unterschätzen.

EMC - halbautomatische Energiepistole: Guter Schaden.

Oni - vollautomatische Energiepistole: Steigende Schussfrequenz mit Dauer einer Salve.

Hailstorm - ballistische Pistole mit Feuerstoß-Automatik: Feuert drei Kugeln pro Schuss in schneller Folge.

Raketen- und Granatwerfer (Launcher)

Wenn's ein bisschen mehr Bumms sein soll, kommen die Raketen- und Granatwerfer gerade recht.

Spartan-SA3 - zielsuchender Raketenwerfer: Hauptsächlich zur Luftabwehr geeignet, kann aber auch ohne Zielaufschaltung abgefeuert werden.

P-LAW - halbautomatischer Energiewerfer: Feuert Plasmaladungen mit großem Splash-Damage.

Haubitze - Pump-Action-Granatwerfer: Granaten explodieren beim Einschlag.

Granaten

Die Suchergranate sucht sich eigenständig Ziele.

Splittergranate: Erzeugt eine reihe kleinerer Explosionen.

Plasmagranate: Haftladung, die brennendes Plasma versprüht.

Sucher-Granate: Selbstgelenkte Drohne, die sich Feinden vor der Explosion nähert.

Stolperfalle: Magnetische Mine, die explodiert, sobald ihr Strahl unterbrochen wird.

Explosivdrohne: Fliegende Drohne, die beim Einschlag oder auf Knopfdruck explodiert.

Flechette-Granate: Zerfällt beim Einschlag in mehrere Granaten.

Singularitäts-Projektor: Erzeugt ein schwarzes Loch, das Feinde aufsaugt.

Biostachel: Wurfmesser, das bei Kontakt explodiert.

C4: Sprengstoff, der manuell detoniert wird.

Taktik-Ausrüstung (Tacticals)

Taktische Ausrüstung gibt uns im Kampf oft einen entscheidenden Vorteil.