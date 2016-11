Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Call of Duty: Infinite Warfare - Ab 14 Uhr live: Solo-Kampagne und Zombie-Modus im GameStar-Stream

Von 14 Uhr bis 18 Uhr spielen wir heute auf GameStar Twitch Call of Duty: Infinite Warfare in der Story-Kampagne und im Koop-Modus. Außerdem zeigen wir Modern Warfare Remastered, die Neuauflage von Call of Duty 4.

Von Christian Fritz Schneider |