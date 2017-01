Infinity Ward hat ein Double-XP-Event für den Shooter Call of Duty: Infinite Warfare angekündigt. Das läuft vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2017. Für Call of Duty: Modern Warfare Remastered gibt es ein ähnliches Event.

Vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2017 gibt es in Call of Duty: Infinite Warfare die doppelte Menge an Erfahrungspunkte.

Wer sein Konto im Shooter Call of Duty: Infinite Warfare mit massig Erfahrungspunkten füllen möchte, sollte sich für die nächsten Tage lieber nichts vornehmen.

Wie der Entwickler Infinity Ward jetzt offiziell angekündigt hat, findet vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2017 ein Double-XP-Event für den Shooter statt. Beginn und Ende der Aktion ist jeweils um 19:00 Uhr mittlereuropäischer Zeit. Im Rahmen des Events können Spieler die doppelte Menge an Erfahrungspunkte kassieren.

Ein ähnliches Event findet übrigens auch für Call of Duty: Modern Warfare Remastered statt. Allerding läuft dieses »nur« vom 27. bis zum 30. Januar 2017 - also an diesem Wochenende.

