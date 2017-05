Der Spieleverleiher Gamefly hatte für kurze Zeit eine separate Version des Shooter-Remakes Call of Duty: Modern Warfare Remastered im Angebot. Die soll im Sommer 2017 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

Von Andre Linken |

Schon bald erscheint eine separate Version des Shooter-Remakes Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Darauf lässt zumindest ein Hinweis des Spieleverleihs Gamefly schließen.

Der hatte vor kurzem separate Versionen von Call of Duty: Modern Warfare Remastered für die PlayStation 4 sowie die Xbox One ins Angebot aufgenommen. Den Angaben von Gamefly zufolge soll die PS4-Fassung ab dem 20. Juni und die Xbox-One-Fassung ab dem 20. Juli erhältlich sein - das dürfte dann auch wohl für den PC gelten. Diese Zeitdifferenz würde sich mit dem allgemeinen Exklusiv-Deal zwischen Activision und Sony für Call of Duty decken.

Nur ein Versehen?

Mittlerweile hat Gamefly die besagten Angebote zwar wieder von seiner offiziellen Webseite entfernt. Allerdings konnte CharlieIntel zuvor noch einige Screenshots als Beweis anfertigen.

Eine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung einer separaten Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht derzeit noch aus. Bisher gibt es das Shooter-Remake nur in Verbindung mit den Special Editions von Call of Duty: Infinite Warfare. Erste Hinweise auf einen Separat-Release tauchten jedoch bereits im September des vergangenen Jahres auf.

