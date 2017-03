CoD: Modern Warfare Remastered :

Für Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht ein neues Content-Update zum Download bereit. Eine neue Map, neue Skins und neue Waffen warten, dazu findet ein zeitlich begrenztes Event statt.

Von Stefan Köhler |

Raven Software und Activision feiern mit Spielern von Call of Duty: Modern Warfare Remastered den St. Patricks Day. Das Event »Shamrock & Awe«, zu Deutsch »Operation Kleeblatt & Platt« läuft ab sofort und bis zum 03. April. Außerdem gibt es mit »Operation Lion Strike« gleich noch ein permanentes Content-Update obendrauf, insgesamt rund 7 Gigabyte müssen heruntergeladen werden.

Es wird grün

Modern Warfare Remastered wird zu den irischen Feierlichkeiten noch etwas grüner: Ein neues, spezielles Supply-Drop-Paket steht im Rahmen des Events bereit, das passende Inhalte zum St. Patricks Day liefert. Eine der Kisten gibt es jede Woche im Rahmen des Events kostenlos.

Neben den kosmetischen Inhalten der Lootboxen sind auch Ingame-Herausforderungen lösbar, die für jede Waffe im Spiel zwei neue Bemalungen bereithalten. Wer alle Embleme, Bemalungen, Fadenkreuz-Varianten und Spielerkarten freischaltet, erhält außerdem den Depotmeister Darren »Graves« Cosgrave als Spielfigur. Die Herausforderungen stehen nur bis zum 03. April zur Verfügung, danach lässt sich Graves nicht mehr freischalten.

Neue Map

Ebenfalls Teil des Events: Eine St.-Patricks-Version der Karte Downpour, genannt Daybreak. Der Name sagt es schon, das schlechte Wetter weicht einem Regenbogen und die Häuser sind passend zum Event mit grüner Dekoration ausstaffiert. Die Map ist in einer 24/7-Playlist, also in Dauerschleife, spielbar.

Daybreak statt Downpour.

Neue Waffen obendrauf

Auf das Event wirft das Entwicklerteam von Raven noch die ebenfalls neue Supply-Drop-Kiste »Operation Lion Strike« obendrauf. Die Lootbox ist permanent und steht neben den regulären Lootboxen, den Eventlootboxen und der vorherigen Lootbox aus »Operation Arctic Wolf« im Depot zum Kauf bereit.

Neben neuen kosmetischen Items sind drei neue Waffen enthalten, die Spieler mit Glück erhalten können: Das Scharfschützengewehr D-255, das leichte Maschinengewehr PKM und die Maschinenpistole Mac-10. Neue Varianten von Nahkampfwaffen sind ebenfalls enthalten.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist nur im Paket mit Call of Duty: Infinite Warfare für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar.

