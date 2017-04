Ein riesiges Werbeplakat im Bahnhof Saint-Lazare von Paris hat den offiziellen Release-Termin des Shooters Call of Duty: WW2 bestätigt. Demnach erscheint das Spiel am 3. November 2017.

Von Andre Linken |

Zunächst war es nur ein Gerücht, doch mittlerweile ist es wohl offiziell: Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017.

Der besagte Termin ist zumindest auf einem riesigen Werbeplakat zu sehen, das derzeit im Bahnhof Saint-Lazare von Paris (Gare Saint-Lazare) hängt. Demnach würde Call of Duty: WW2 an einem Dienstag erscheinen und nicht wie die jüngsten Vertreter der Serie (unter anderem Call of Duty: Infinite Warfare) an einem Freitag.

Call of Duty WW2 : le 3 novembre 2017.#SaintLazare pic.twitter.com/Pw9uLgGNT4 — Maxime Chao (@MaximeChao) April 24, 2017

Eine offizielle Bestätigung des Release-Termins durch Activision steht zwar noch aus, dürfte jedoch nur noch Formsache sein. Dieses und weitere Details zu Call of Duty: WW2 wird es am 26. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit geben: An diesem Tag plant Activision einen großen, offiziellen Reveal inklusive Trailer.

