Sledgehammer will eine Serie von Livestreams zum neuen Call of Duty: WW2 veröffentlichen. Der erste startet bereits heute Nacht um Mitternacht.

Von Elena Schulz |

Sledgehammer will den Fans mithilfe von Livestreams einen besseren Einblick in das neue Call of Duty: WW2 geben. Vor einigen Wochen gab es bereits einen Reveal-Livestream mit erstem Gameplay.

Angekündigt haben diese Pläne Studio-Mitgründer Michael Condrey und Glen Schofield auf Facebook. Heute um Mitternacht geht es bereits mit dem ersten Stream los. Zu Gast ist der Creative Director der Singleplayer-Kampagne und Animation Director Christ Stone.

Wahrscheinlich wird es also im heutigen Stream um die Storykampagne gehen, genaue Infos zu Inhalt und Themen gibt es aber noch nicht. Erst kürzlich haben die Entwickler zudem ein Video veröffentlicht, das tiefe Einblicke in die Arbeit am Shooter gewährt.