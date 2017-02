Netflix kündigt für dieses Jahr eine animierte Serie nach der Spiele-Reihe Castlevania an. Jetzt vergleicht der Produzent die Vampir-Serie mit dem Serienhit Game of Thrones.

Von Vera Tidona |

Neue animierte Netflix-Serie Castlevania wird laut Produzent düster und brutal, ähnlich wie Game of Thrones.

Vor wenigen Tagen kündigte Netflix noch für dieses Jahr die neue animierte Serie Castlevania nach der gleichnamigen Videospiel-Reihe an.

Neue R-Rating Serie wird extrem brutal

Jetzt ging Produzent Adi Shankar ins Details und kündigt eine »düster, satirisch und extrem brutale« Serie an, die keinesfalls etwas für Kinder sei. Vielmehr plane man mit einem R-Rating für die Vampir-Saga. Dabei zieht Shankar für seine Castlevania-Serie einen Vergleich mit der Erfolgsserie Game of Thrones.

»Das wird ganz klar ein Castlevania im Stil von Game of Thrones«, bestätigte Shankar gegenüber IGN. Und für Polygon ging er noch einmal ins Details: »Wenn du dir Game of Thrones ansiehst, war jede Staffel größer, als die vorangegangene. Die letzte Staffel hatte diesen großen John-Snow-Kampf, der wie eine Szene aus Herr der Ringe war. So etwas ähnliches möchte ich auch machen.« so Shankar.

Details zur Serie wollte er zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht verraten, doch schon bei der Ankündigung der neuen Netflix-Serie bekräftigte er via Facebook, dass seine Produktion sich doch deutlich von den bisherigen Spiele-Verfilmungen unterscheiden soll.

»Ich garantiere, dass es die erste gute westliche Videospiel-Adaption wird», so Shankar auf Facebook.

Vampir-Serie Castlevania für 2017 angekündigt

Die Netflix-Serie Castlevania nach der gleichnamigen Vampir-Spielreihe von Konami und basiert auf dem Videospiel Castlevania III: Dracula's Curse als Prequel zum NES-Original aus dem Jahr 1984. Der Comic-Autor Warren Ellis (Transmetropolitan) wird die Vorlage für die Serie adaptieren.

Zunächst sind zwei Staffeln geplant, während die erste Staffel mit vier halbstündigen Folgen noch in diesem Jahr an den Start gehen soll, gefolgt von Staffel 2 im nächsten Jahr. Wann die Serie an den Start geht, wird noch bekannt gegeben.