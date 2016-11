Mit den richtigen Mods wird Civilization 6 noch besser. Wir listen die besten Modifikationen für Civ 6 und geben Tipps zu Download und Installation.

Von Johannes Rohe |

Die besten Civ-6-Mods werten das Spielerlebnis deutlich auf.

Noch gibt es keine offiziellen Mod-Tools für Civilization 6 und auch keine Steam-Workshop-Integration. Das hält die Mod-Community aber nicht davon ab, jetzt schon kleine und größere Modifikationen für das Rundenstrategiespiel von Firaxis zu basteln.

Besonders das Forum auf Civfanatics.com dient als Anlaufstelle für Hobbyentwickler, die Civ nach ihren eigenen Wünschen verändern. Sie finden dort bereits jetzt viele Mods zum Download. Unsere Liste der besten Mods soll ihnen einen kleinen Überblick über die bereits verfügbaren Modifikationen geben. Falls Sie Tipps für weitere gute Modifikationen haben, schreiben Sie doch in den Kommentarbereich. Wir werden diesen Artikel im Lauf der Zeit aktualisieren und erweitern.

Civ 6 Mods installieren

Trotz des fehlenden Steam-Workshop-Supports von Civilization 6 lassen sich die meisten Mods relativ einfach installieren. Nach dem Herunterladen der Files erstellen Sie einen »Mods«-Unterordner im User-Verzeichnis von Civilization 6. Das finden sie im Normalfall im Pfad ...\Dokumente\My Games\Sid Meier's Civilization IV. Nun entpacken Sie die Mod-Dateien in einen eigenen Unterordner im neuen Mods-Verzeichnis. Im Spiel aktivieren Sie die Mods anschließend im Menü »Zusätzliche Inhalte«.

Falls Sie für eine Mod doch einmal Spieldateien überschreiben müssen, denken Sie daran, die Originaldateien vorher zu sichern. Lesen Sie außerdem in jedem Fall aufmerksam die Readme-Datei, die der Entwickler der Mod beigelegt hat.

Die einfachste Mod: Do it Yourself

Um Civ 6 ein neues Spielerlebnis zu entlocken, sind Sie nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Sie können die Startbedingungen des Spielers und der KI ganz einfach selbst beeinflussen. Die Startwerte sind in der Datei Eras.xml gespeichert, die Sie in ihrem Steam-Installationsordner finden unter ...\Steam\steamapps\common\Sid Meier's Civilization 6\Base\Assets\Gameplay\Data. Spielen Sie doch einfach mal mit den Werten herum (Sicherheitskopie nicht vergessen!) und schauen Sie, was dabei herauskommt.

Moar Units Mod für Civ 6

Die Moar Units Mod des Entwicklers Deliverator erweitert Civilization 6 um neue fraktionsspezifische Einheiten wie die Sumerische Phalanx, arabische Kamelbogenschützen oder amerikanische Minutemen.

Mehr Einheiten, mehr Spaß! Die spezialisierten Truppen machen die Kämpfe abwechslungsreicher.

Yet (not) Another Map Pack

Bloß nicht vom Namen irritieren lassen: Yet (not) Another Map Pack ist tatsächlich ein Map Pack mit verschiedenen Karten für Civ 6, die in ihrer Geografie unserer echten Erde nachempfunden sind. Vorsicht, das Map-Pack ist noch in der Alpha und einige Karten sind so groß, dass sie schwächere PCs an ihre Leistungsgrenze bringen können.

Auf den Karten des YnAMP sind die Geographie und die Startpunkte der Völker der echten Welt nachempfunden.

Smoother Difficulty

Richtige AI-Mods, die die KI von Civ 6 verbessern und damit den größten Kritikpunkt in unserem Test beseitigen, werden wohl bis nach dem Release der offiziellen Mod Tools auf sich warten lassen. Oder sogar noch länger. Die Mod Smoother Difficulty räumt aber zumindest mit den unfairen Startvorteilen der Computergegner auf, die dazu führen können, dass wir bereits früh im Spiel von feindlichen Einheiten überschwemmt werden.

Statt riesiger Boni zum Start erhält die KI im Spielverlauf konstant hohe Boni, um mit dem Spieler mithalten zu können. Das führt dazu, dass der Schwierigkeitsgrad im Verlauf einer Partie sanft ansteigt, statt uns zum Spielstart mit der größten Herausforderung zu konfrontieren und anschließend abzufallen.

Gerade zu Spielbeginn klopft die KI häufig mit Massen an Einheiten an unsere Tür. Die Smoother-Difficulty-Mod verhindert das.

Historicity++

Geschichts-Fans müssen in Civ 6 manchmal beide Augen zudrücken und das nicht nur, weil Ghandi mal wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. In den Texteinblendungen und der spielinternen Civilopedia tummeln sich zahlreiche historische Ungenauigkeiten oder sogar Fehler. Die Historicity++ bessert diese Patzer aus, damit auch Geschichts-Professoren ihre Civ-Partien ohne Hirnschmerzen genießen können.

