Die besten Strategiespiele 2015/2016 :

Gute Zeiten für Strategiespieler: Erst ein Kracher wie Civilization 6, dann die Rückkehr der Tycoons!

Von Maurice Weber |

Strategie-Charts 11/2016: Die Tycoons kehren zurück!

Maurice Weber

(@Froody42)

Gute Zeiten für Wirtschaftsbosse: Diesen Monat versuchen gleich mehrere Spiele, das Erbe klassischer Tycoon-Serien anzutreten. Transport Fever will das neue Transport Tycoon sein und die Faszination zurückbringen, bis ins letzte Detail an Verkehrsketten zu feilen. Und auch wenn das Spiel nicht ganz die Größe des Klassikers erreicht, sichert es sich doch einen Platz in unserer Strategiespiel-Topliste.

Und dann ist da noch Planet Coaster, das es auf den Thron von Rollercoaster Tycoon abgesehen hat. Unser Test ist noch in Arbeit, in der Beta machte es aber auf auf uns und die Community bereits einen vielversprechenden Eindruck.

Schade nur um das ehrwürdige Vorbild selbst: Mit Rollercoaster Tycoon World erscheint ja auch ein ganz offizieller neuer Teil der Tycoon-Serie. Der leidet aber selbst nach langem Early Access unter zu vielen Problemen, um ihn zu empfehlen. Wie gut also, dass es auch leidenschaftliche Entwickler gibt, die würdige Erben für die Klassiker schaffen - und sie wenn nicht im Namen, dann doch im Geiste fortführen.

Wie funktionieren unsere Toplisten?

Auf GameStar.de testen wir alle relevanten Strategiespiele, doch nicht jeder Titel hat das Zeug zum Hit. In unserer Topliste der besten Strategiespiele 2015/2016 finden Sie auf einen Blick die 20 Spiele mit der aktuell höchsten GameStar-Wertung. Sobald es ein neues Strategie-Highlight in diesen Kreis der Auserwählten schafft, wird diese Übersicht selbstverständlich auf den jeweils neuesten Stand gebracht. Übrigens: Wer sich vor allem für unsere Strategiespiel-Wertungen der letzten sechs Monate interessiert, dem empfehlen wir unsere Charts-Übersicht.

Zur vollständigen Liste: Die besten Strategie-Spiele 2015/2016 in der Übersicht

20. Stellaris - Wertung: 82

2016 war ein gutes Jahr für Weltraum-4X-Spiele. Nicht nur, dass das gute alte Master of Orion in neuem Gewand zurückkehrte - nein, der eigentliche Star war Stellaris! Es ist eins dieser Spiele, in dem wir selbst nach Dutzenden Spielstunden immer noch der nächsten Überraschung, dem nächsten Ereignis entgegenfiebern. Ein Spiel, das selbst mit simpler Textfenster-Inszenierung unsere Fantasie beflügelt und Geschichten entstehen lässt, die wir unbedingt weitererzählen muss. Und es ist ganz einfach ein anspruchsvolles und tiefes Strategiespiel, das sein Genre um viele spannende neue Ideen bereichert.

Aber: Stellaris ist auch unhandlich, stellenweise unausgereift und mit seinen verschachtelten Menüs oft überwältigend, gerade für Einsteiger. Nicht alle Spielmechaniken greifen sie so ineinander, wie sie das eigentlich sollten. Und ein paar mehr Komfortfunktionen wären auch nicht verkehrt. Aber 4X-Veteranen sollte das nicht von Stellaris fernhalten, denn die grundlegende Faszination fesselt selbst durch all diese Macken hindurch.

Entwickler: Paradox Development

Release-Datum: 9. Mai 2016

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 82

Zum GameStar-Test von Stellaris

19. Satellite Reign - Wertung: 83

Lust auf ein neues Syndicate? Satellite Reign ist vielleicht keine offizielle Fortsetzung, geht aber ganz klar als geistiger Nachfolger zu Bullfrogs bockschwerem Agententaktiker an den Start. Und erreicht dieses hoch gesteckte Ziel mit Bravour! Wie sein großes Vorbild ist Satellite Reign absolut gnadenlos. Wir lenken vier Agenten durch eine enorm stimmungsvoll gestaltere Cyber-Dystopie und dürfen uns absolut keinen falschen Schritt erlauben, sonst fliegen unsere Recken auf - das war damals enorm spannend und ist es auch heute noch.

Unser Spezialistenteam bringt ein herrlich vielseitiges Arsenal an Fähigkeiten mit, um die kniffligen Einsätze zu meistern, und lässt sich in Skilltrees weiter spezialisieren. Dazu gesellen sich Ausrüstungsgegenstände und wir dürfen sogar Passanten von der Straße greifen, um mit ihrer DNA unsere Jungs hochzuputschen. Bei der Bewegung durch die futuristische Metropole lässt uns das Spiel gleichermaßen freie Hand, die Hauptstory kann auch mal eine Weile links liegen bleiben. Satellite Reign ist eine richtig gelungene Modernisierung eines Klassikers geworden - zwar gelegentlich etwas sperrig und durch den hohen Anspruch auch mal frustrierend, aber für Oldschool-Taktiker ein echtes Fest.

Entwickler: 5 Lives Studios

Release-Datum: 28. August 2015

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 83

Zum GameStar-Test von Satellite Reign

18. Civilization: Beyond Earth - Rising Tide - Wertung: 83

Mit Beyond Earth reist die Civilization-Reihe erstmals ins All, und der Ausflug ist richtig gelungen: Das klassische Rundenstrategie-Prinzip greift auch hier und motiviert die ganze Nacht hindurch. Auf fremden Planeten warten sinnvolle Neuerungen wie ein Quest-System und Affinitäten, mit denen sich Fraktionen individualisieren lassen. Bei all dem kommt Beyond Earth aber nicht ganz an das Meisterwerk heran, das Civilization 5 mit all seinen Erweiterungen geworden ist.

Auch wenn das erste Addon für Beyond Earth, Rising Tide, seinerseits viel richtig macht: Es wetzt alte Scharten aus, indem es beispielsweise den persönlichkeitsarmen Fraktionen mehr Gesicht gibt, und bringt dazu frische Spielmechaniken wie den Bau von Städten auf dem Wasser. Geht es in die Richtung weiter, hätte Beyond Earth das Zeug zum neuen Alpha Centauri.

Entwickler: Firaxis Games

Release-Datum: 9. Oktober 2015

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 83

Zum GameStar-Test von Civilization: Beyond Earth - Rising Tide

17. Battlefleet Gothic: Armada - Wertung: 83

Nach Dawn of War 2: Retribution mussten Warhammer-Strategen eine lange Durststrecke ertragen. Battlefleet Gothic: Armada beendete die mit einem Paukenschlag. Das Weltraumstrategiespiel schickt uns als imperialer Flottenkommandant in einen Feldzug gegen den Chaos-Kriegsfürsten Abbadon.

Wer bei Schlachten im All sofort an Homeworld denkt, sollte schleunigst umdenken: Die Kähne hier sind alles andere als schnell und wendig. Unsere kilometerlangen Kriegskathedralen steuern sich eher wie altmodische Segelschiffe. Jeder Pott will klug positioniert, jedes Manöver wohl bedacht werden, um dem Feind eine volle Kanonenbreitseite auf den Pelz zu brennen. Dadurch entfalten die Raumgefechte ihren ganz eigenen Tiefgang und werden zur reinsten Strategenfreude.

Zwischen den Missionen rüsten wir unsere Flotte hoch, kaufen Upgrades, trainieren die Crew und schalten neue Kreuzer freu. Das motiviert enorm und eröffnet zusätzlichen Anspruch. Aber das Spiel hat auch seine Macken. In der Kampagne wechseln sich coole Story-Einsätze ab mit zu vielen Standardmissionen, deren Ziele sich schnell wiederholen. Außerdem hapert es stellenweise an der Balance. Nicht alle Einsatztypen wirken völlig durchdacht und während einige richtig Spaß machen, fühlen wir uns in anderen mit bestimmten Völkern - besonders denen mit langsamen Schiffen - unfair benachteiligt. Battlefleet Gothic: Armada hat seine Ecken und Kanten, ist insgesamt aber trotzdem ein sehr gelungenes Strategiespiel.

Entwickler: Tindalos Interactive

Release-Datum: 21. April 2016

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 83

Zum GameStar-Test von Battlefleet Gothic: Armada

16. Transport Fever - Wertung: 83

Transport Fever ist im Grunde gleich zwei Fortsetzungen in einem: Auf der einen Seite der rundum verbesserte Nachfolger von Train Fever, auf der anderen einer der bislang besten Erben des Klassikers Transport Tycoon. Und wie schon damals dreht sich alles ums fein säuberliche Justieren von Transportlinien: Personen, Konsumgüter und wichtige Baumaterialien wollen alle so effizient wie möglich geliefert werden. Allein die Bedürfnisse einer einzelnen Stadt optimal zu befriedigen, kann stundenlanges Tüfteln erfordern - klasse!

Völlig neu dabei sind Flugzeuge und Schiffsrouten, in Train Fever mussten wir uns - wie der Name schon sagt - mit Zügen begnügen. Außerdem gibt's diesmal gleich zwei Kampagnen. Darin bauen wir durch verschiedene Perioden der amerikanischen und europäischen Geschichte ein erfolgreiches Unternehmen auf und treffen immer wieder knifflige Story-Entscheidungen. Indianerstamm etwa aus dem Weg räumen lassen oder mit Feuerwasser bestechen? Macken wie die teils viel zu umständliche Steuerung verwehren Transport Fever allerdings einen höheren Toplistenplatz.

Entwickler: Urban Games

Release-Datum: 8. November 2016

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 83

Zum GameStar-Test von Transport Fever