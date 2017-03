Die Rundenstrategie ist aus Civilization nicht wegzudenken. Interessanterweise begann die Entwicklung des Originalspiels als Echtzeittitel.

Der berühmte Ausspruch »Nur noch eine Runde!« ist aus der Strategiespiel-Reihe Civilization nicht wegzudenken und gehört zum stilprägenden Charme der Serie. Doch um ein Haar wäre Civ auch fast ein Echtzeitstrategie-Titel geworden. Die ersten Konzepte und Prototypen ähnelten in ihrer Spielweise laut Sid Meier sogar an die Städtebausim Sim City.

Meier, der Erfinder des Spiels, hat dies im Rahmen eines »Post Mortem«-Vortrags (via PCGamer) auf der aktuell in San Franciso stattfindenden Entwicklerkonferenz GDC 2017 verraten. In der Entwicklung experimentieren die Programmierer mit dem Aufziehen von »Zonen« für Anbaugebiete. In diesen vordefinierten Bereichen entwickelten sich dann die eigene Zivilisation in Echtzeit. Sid Meier erklärt:

Erst als wir das Grundkonzept auf einen rundenbasierten Modus wechselten, merkten wir, in welche Richtung wir das Spiel vorantreiben müssen, damit es funktioniert.



Original-Zitat: It was really when we switched over to a turn-based mode that the game came together.