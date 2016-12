Firaxis Games hat ein kostenloses Winter-Update für Civilization 6 veröffentlicht, das unter anderem eine neue Erdkarte hinzufügt. Wir haben die Patch-Notes. Des Weiteren gibt es zwei Fraktionen-DLCs mit den Polen sowie den Wikingern.

Von Andre Linken |

Zum Thema Civilization 6 ab 19,99 € bei Amazon.de Sid Meier's Civilization VI für 47,99 € bei GamesPlanet.com Kurz vor dem diesjährigen Weihnachtsfest dürfen sich die Spieler von Civilization 6 über massig Nachschub freuen.

Den Anfang macht das kostenlose Winter-Update, das ab sofort via Steam zum Download bereitsteht. Darin ist unter anderem eine neue Erdkarte enthalten. Des Weiteren bietet das Update Änderungen am allgemeinen Balancing, einige neue Funktionen sowie eine Überarbeitung der KI. Die vollständigen Patch-Notes finden Sie unterhalb dieser Meldung.

Des Weiteren gibt es ab sofort zwei Fraktions-DLCs für Civilization 6, die jeweils mit 4,99 Euro zu Buche schlagen. Die Pakete widmen sich den Polen sowie den Wikingern und haben unter anderem neue Szenarien zu bieten. Einen Trailer des Polen-DLCs finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Mehr: Civilization 6 - Großes Herbst-Update: Was die KI gelernt hat

[NEU]

• Erdkarte (Standardgröße) hinzugefügt

• Bereitschafts-Aktion für Einheiten hinzugefügt: Du kannst Einheiten in Ruhezustand versetzen, bis sie eine feindliche Einheit sichten

• Scenario-Setup-Menü: Begib dich innerhalb des Einzelspieler-Menüs spontaner in Szenarios. Dies ist nur möglich, wenn ein Einzelspieler-Szenario verfügbar und aktiviert ist (wie etwa bei den beiden neuen DLCs!)

• Neue Option zu Wiederholung bei den Wunderfertigstellungs-Filmen hinzugefügt

[GAMEPLAY-UPDATES]

• Religiöse Einheiten können sich jetzt bis zur Heilung verschanzen

• Küstenraubzüge können jetzt in Verbindung mit den dortigen Gebäuden Bezirke plündern

• Große Admiräle können nicht länger auf Wundern auf Wasser-Geländefeldern erscheinen (z. B. Huey, großer Leuchtturm), sodass sie nicht mehr in Seen stranden können

[BALANCE-ÄNDERUNGEN]

• Städte können nicht länger Erträge durch mehr als ein regionales Gebäude pro Typ erlangen; sie erhalten den höchsten Ertrag (z. B. Produktion aus mehreren Fabriken)

• Städte können nicht länger Annehmlichkeit durch mehr als ein regionales Gebäude pro Typ erlangen; sie erhalten den höchsten Ertrag (z. B. Annehmlichkeit durch mehrere Stadien)

• Produktionskosten von Wundern progressiv verringert

• Produktionskosten von allen Weltraumrennen-Projekten um 40% verringert.

• Forschungskosten von Technologien und Ausrichtungen progressiv erhöht

• Glauben durch Mission erhöht

• Kultur durch Château erhöht

• Minimalkosten für die Modernisierung von Einheiten gesenkt

• Klarheit bei den Kriegstreiber-Malussen in Zusammenhang mit der Einnahme der letzten Stadt einer Zivilisation verbessert

• Die meisten Spezialbezirke von Zivilisationen erfordern nun Bevölkerung für den Bau (wie normale Bezirke)

• Der Raumhafen-Bezirk erfordert keine Bevölkerung mehr für den Bau

[KI-TUNING]

• Verhandlungen und Analysen von KI-Abkommen verbessert

• KI-Handhabung von Versprechen verbessert einschließlich erhöhter Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung bei Sympathie und der Berücksichtigung der Vertrauenswürdigkeit einer Zivilisation anhand vorheriger gehaltener Versprechen

• Taktische Handhabung von Großen Admirälen und Großen Generälen verbessert

• KI-Interesse an der Terrakottaarmee verbessert

• Handhabung von Technologiezweigen verbessert

• Bau von Festungen verbessert

• Ressourcen-Erlangung im späteren Spiel verbessert

• Agenda-Analyse beim letzte Wikingerkönig verbessert bezüglich der Marinen im unteren Prozentbereich

• Handhabung verschiedener Beschwerde- oder Lobnachrichten der KI verbessert

• Katharinas Einschätzung des "Keine Spionage"-Versprechens neu balanciert

• KI versucht nicht mehr, nicht konvertierbare Städte zu konvertieren



[FEHLERBEHEBUNGEN]

• Problem mit mehreren einzigartigen Gebäuden behoben, deren Erträge durch verschiedene Spieleffekte nicht erhöht wurden (z.B. Politiken)

• Problem behoben, dass der Bonus des Göttin der Ernte-Pantheons stapelbar war

• Ladebildschirme zeigen jetzt den richtigen Text und die passende Sprachausgabe wird abgespielt

• Problem behoben, dass bestimmte beziehungsbedingte diplomatische Aktionen blockiert wurden

• Problem behoben, dass unvollständige Lager-Bezirke angreifen konnten

• Problem behoben, dass durch Einheitenbewegung Freunden oder Alliierten der Krieg erklärt werden konnte

• Problem behoben, dass die KI einer Zivilisation den Krieg erklären konnte, mit der sie sich bereits im Krieg befand

• Problem behoben, durch das eine Multiplayer-Lobby den Beitritt von Spielern für zusätzlichen Inhalt benötigte, der gar nicht erforderlich war

• Fehler korrigiert, durch den Aposteln keine Beförderungen mehr zur Verfügung standen

• Fehler korrigiert, durch den der Erhalt von Politik-Plätzen innerhalb von Runden den Fortschritt blockieren konnte

• Probleme durch den gleichzeitigen Handel von vielen Großen Werken behoben

• Problem behoben, durch das Rundenzähler eines Spielstands nicht korrekt geladen wurden

• Problem behoben, dass Roms Straßen zu viele angrenzende Straßen kreuzten

• Problem behoben, dass Zivilisationen die exklusive Agenda einer anderen Zivilisation erlangen konnten

• Zahlreiche Links zur Zivilopädie repariert

• Problem behoben, dass die Menümusik doppelt abgespielt wurde und sich dabei überlappt hat

• Problem behoben, dass private Multiplayerspiele öffentlich wurden

• Zahlreiche Text- und Grammatikprobleme behoben

• Zahlreiche Abstürze behoben

[GRAFIK]

• Neue Grafiken für Nationalparks hinzugefügt

• Minen für verschiedene Zeitalter aktualisiert

• Schwertkämpfer aktualisiert

• Verbesserte Stadt-Ausblendung im Kampf

[MULTIPLAYER]

• Heiliger Boden-Szenario ist jetzt auf großen Karten spielbar

• Beim Laden eines Spielstands wird die Sprachausgabe jetzt richtig wiedergegeben

[INTERFACE]

• Ressourcen-Bericht zeigt nun Ressourcen aus mehreren Quellen richtig an: Fähigkeiten Großer Persönlichkeiten, diplomatische Abkommen

• Auswahlkästchen Erträge und Geländefelder sind jetzt synchron mit den Tastenkürzeln

• Unterscheidung der Farben bei den Regierungs-Linse-Geländefeldern verbessert

• Niederlage-Symbol zum Ergebnisbildschirm nach Spielende hinzugefügt

[AUDIO]

• Sound-Effekt für das Schnellspeichern-Tastenkürzel hinzugefügt