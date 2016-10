Plus-Titelgeschichte zu Civilization 6 :

Für den Vorab-Test zu Civilization 6 hat Michael Graf das Rundenstrategiespiel bereits wochenlang gespielt. Was ihm dabei gefallen hat - und was nicht - erläutert er in seiner ausführlichen Plus-Titelgeschichte.

Von Michael Graf |

Ein Vorab-Test zu Civilization 6? Aber hallo, da stand Michael »Barbarossa« Graf natürlich sofort Gewehr bei Fuß, seit Civilization 2 ist er unheilbar in Firaxis' Strategieserie verschossen. Für seine Plus-Titelgeschichte hat Micha eine fast fertige Preview-Version tagelang gespielt und erklärt ausführlich, was ihn an Civ 6 begeistert - und was nicht. Kann es Civilization 6 sogar schaffen, das großartige Civilization 5 samt seiner beiden Addons zu übertreffen?

Vorab-Test zu Civilization 6: Das Kaiserspiel (GameStar Plus)

Übrigens: Civilization 6 stellt ja die Weltgeschichte nach, erntet für deren Darstellung aber durchaus Kritik. Auch viele andere Spiele weichen teils grob von der realen Geschichte ab, etwa Assassin's Creed. Michael Graf und Denis Gießler wollten wissen, warum so viele Entwickler vor historischer Genauigkeit zurückschrecken – selbst jene, die Geschichte in Spielen eigentlich so realistisch nachbilden wollen wie möglich, etwa die Strategieprofis von Paradox Interactive mit Crusader Kings 2 oder Europa Universalis 4. Dabei herausgekommen ist ein lesenswerter Plus-Report in zwei Teilen, den wir hiermit jedem geschichtlich interessierten Spieler ans Herz legen.

Geschichte in Spielen, Teil 1: Das spielbare Gestern (GameStar Plus)

Geschichte in Spielen, Teil 2: Lehren der Geschichte (GameStar Plus)

Und für all jene, die sich schon immer gefragt haben, was an diesem Civilization so toll sein soll, haben wir ebenfalls einen Erklärungsversuch auf Lager: Wir haben nämlich die Steam-Statistiken analysiert, um herauszufinden, wie, wo und von wem Civilization 5 gespielt wird – immerhin eines der meistverkauften Steam-Spiele aller Zeiten! Was macht es so erfolgreich?

Es ist verhext: Das Erfolgsrezept von Civilization 5 (GameStar Plus)