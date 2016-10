Cloud Pirates - Beta-Start und Schiffsklassen des Luftschiff-MMOs

Cloud Pirates lässt uns PvP-Gefechte wie in World of Warships mit Luftschiffen ausfechten. Das originelle Spielprinzip startet in die geschlossene Beta und in einem Video werden die einzelnen Schiffsklassen vorgestellt.

Von Jürgen Stöffel |